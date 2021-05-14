صور احتفالات عائلية للنجوم بعيد الفطر.. ولقطات رومانسية لياسمين صبري وأبو هشيمة على البحر

ياسمين صبري وزوجها أحمد أبو هشيمة ومنى زكي وأحمد حلمي وعدد من النجوم شاركوا الجمهور احتفالاتهم بعيد الفطر، ونشروا صوراً للحظاتهم العائلية والرومانسية في أجازتهم بالعيد.

رومانسية ياسمين صبري وأبو هشيمة في عيد الفطر

وشاركت الفنانة ياسمين صبري الجمهور صوراً من احتفالها بعيد الفطر مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وظهر الإثنان على مركبهما الخاصة على البحر، أثناء قضائهما أجازة عيد الفطر، وغازلت ياسمين صبري زوجها في تعليقها على الصورة على انستقرام ووصفته بنصفها الثاني القوي، ورد عليها أبو هشيمة قائلاً:" جميلتي من الداخل والخارج.. بحبك يا زوجتي".

ولاقت صور ياسمين صبري وزوجها أبو هشيمة تفاعل كبير من الجمهور، والذين اعجبوا برومانسيتهما المتواصلة على مواقع التواصل، وحرصهما على مشاركة الجمهور أبرز لحظاتهم في المناسبات الإجتماعية، وتقضي ياسمين صبري أجازتها منذ فترة خاصة لغيابها عن موسم رمضان الماضي.

احتفال خاص لبوسي وإلهام شاهين ولميس الحديدي بعيد الفطر

ونشرت المذيعة بوسي شلبي صوراً من احتفالها بعيد الفطر مع صديقاتها بوسي وإلهام شاهين والإعلامية لميس الحديدي، وظهرن بدون مكياج وهن يتناولن حلويات العيد، ونشرت أكثر من فنانة صوراً عائلية لها بمناسبة احتفالات عيد الفطر، ومنهن مي سليم التي شاركت الجمهور صوراً لها مع ابنتها لي لي على الشاطيء، وكذلك هنا شيحة مع ابنها آدم، وكذلك الفنانة كارول سماحة التي نشرت صور مع زوجها وأصدقائها بمناسبة عيد الفطر.

منى زكي وأحمد حلمي يحتفلان بعيد الفطر

وخطفت أيضاً الفنانة منى زكي الأنظار بعد نشرها صوراً مع زوجها الفنان أحمد حلمي بمناسبة عيد الفطر، وظهرت منى زكي مع حلمي في السيارة ووجهت تهنئة إلى الجمهور في هذه المناسبة، وذلك بعدما تصدرت منى زكي اهتمامات الجمهور في موسم رمضان بسبب دورها في مسلسل "لعبة نيوتن"، وكذلك شاركت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي صوراً وفيديوهات لها مع بناتها بمناسبة عيد الفطر والتي لاقت تفاعل كبير من الجمهور على مواقع التواصل بسبب أحدث ظهور لحفيدات هيفاء وهبي.