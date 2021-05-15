تعرفوا على إيرادات اليوم الأول لأفلام عيد الفطر.. رامز جلال يتصدر ودينا الشربيني في المركز الأخير

موسم أفلام عيد الفطر 2021، رغم الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا التي أثرت على عدد أفلامه، إلا ان بعض الأفلام المعروضة استطاعت تجاوز المليون في إيرادات يومها الأول وعلى رأسها فيلم "أحمد نوتردام" لرامز جلال.

إيرادات اليوم الأول لأفلام عيد الفطر

واحتل رامز جلال المركز الأول في قائمة إيرادات اليوم الأول لأفلام عيد الفطر، حيث حقق فيلمه "أحمد نوتردام" إيرادات وصلت إلى مليون و668 ألف جنيه مصري، وجاء في المركز الثاني في قائمة الإيرادات فيلم "ديدو" لكريم فهمي والذي وصلت إيرادات يومه الأول إلى 870 ألف جنيه مصري، وجاءت دينا الشربيني في المركز الثالث والأخير حيث حقق فيلمها "ثانية واحدة" إيرادات بلغت 265 ألف جنيه مصري في يومه الأول.

قائمة أفلام عيد الفطر

واقتصرت منافسة أفلام عيد الفطر على 3 أفلام فقط بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا والتي أثرت على شكل المنافسة في موسم العيد، وأول هذه الأفلام "أحمد نوتردام" للفنان رامز جلال، والذي تدور أحداثه حول جريمة غامضة تحدث لبطل العمل يتسبب فيها خالد الصاوي، الذى يجسد شخصية "قاتل" وذلك في إطار كوميدي، والعمل من بطولة عدة نجوم بجانب رامز جلال وخالد الصاوي ومن بينهم غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى ومحمد ثروت، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم.

وثاني أفلام العيد فيلم "ديدو" للفنان كريم فهمي، والذي تأجل عرضه أكثر من مرة بسبب ظروف كورونا، قبل عرضه خلال موسم عيد الفطر، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول حول الشاب ديدو الذي يقرر مع مجموعة من اصدقاءه سرقة عالم ثري ولكن الأخير يحولهم لعقلة الأصبع، ورفع الفيلم شعار "أرجوك لا تفعصني سهوا"، ويشارك في بطولة الفيلم هدى المفتي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني وغيرهم وتأليف كريم فهمي ومن إخراج عمرو صلاح.

دينا الشربيني في موسم عيد الفطر

وتنافس الفنانة دينا الشربيني في موسم عيد الفطر بفيلم "ثانية واحدة" مع الفنان مصطفى خاطر، وتدور أحداثه حول شخصين تجمعهما الصدفة قبل حادث سيارة يتسبب في حالة نفسية لأحدهما، وتجعله يعود إلى مرحلة الطفولة ويظن أن صديقته دوت الخليج والدته، وهو ما يعرضهما للعديد من المواقف الكوميدية، ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد وعلا رشدي إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم فتحي عبد الوهاب وأحمد الفيشاوي، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.