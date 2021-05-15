الشركة المنتجة لـ "نسل الأغراب" توقف التعامل مع محمد سامي وغموض حول مسلسله مع محمد رمضان

محمد سامي، مخرج مسلسل "نسل الأغراب"، تلقى خبر صادم اليوم بعد قرار الشركة المنتجة للمسلسل بإيقاف التعامل معه، وأصدرت بيان أكدت به الأمر ولم تكشف عن تفاصيل الأمر وهو الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل.

قرار بإيقاف التعامل مع محمد سامي بعد "نسل الأغراب"

وأصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بياناً أعلنت به إيقاف التعامل مع المخرج محمد سامي، بعد عمله في مسلسل "نسل الأغراب" في موسم رمضان الماضي، ولم تكشف الشركة في بيانها على تفاصيل القرار وأسبابه، ولكن تصدر الخبر مواقع التواصل خاصة بسبب الجدل حول محمد سامي في الفترة الأخيرة والانتقادات التي طالته وطالت مسلسل "نسل الأغراب" في موسم رمضان.

بسمة وهبة تعلن عودة تعاون محمد سامي مع محمد رمضان

ورغم قرار الإيقاف، إلا ان الإعلامية بسمة وهبة، فاجأت الجمهور اليوم بنشر صورة لمحمد سامي مع محمد رمضان وأعلنت عودة التعاون بينهما في موسم رمضان المقبل، وعلقت على الصورة وقالت:" محمد رمضان ومحمد سامي سوياً رمضان ٢٢ وعين الحسود فيها عود"، قبل ان تحذف الصورة بعد قرار الإيقاف، وهو الأمر الذي زاد الجدل حول محمد سامي، وعمل سامي مع رمضان في عدة أعمال وآخرها مسلسل "البرنس" قبل ان يعتذر رمضان عن "نسل الأغراب" ويقدمه أمير كرارة بدلاً عنه.

انتقادات لمسلسل "نسل الأغراب"

وتعرض محمد سامي لانتقادات عديدة في الفترة الأخيرة بالتزامن مع عرض مسلسل "نسل الأغراب"، وأول هذه الانتقادات كانت حول مستوى العمل والذي تعرض لانتقادات وسخرية واسعة على مواقع التواصل بسبب المبالغة في الأحداث والديكورات والأزياء وبقية تفاصيل العمل، وكذلك تلقى العمل انتقادات بسبب أحداثه ونهايته التي وصفها البعض بغير المنطقية، وخالف العمل التوقعات بعد انتظار الجمهور لمتابعة التعاون الأول بين أمير كرارة وأحمد السقا في الدراما.

وتلقى أيضاً محمد سامي انتقادات بسبب مشاركة شقيقته ريم سامي وزوجته مي عمر في المسلسل، واتهمه البعض بمجاملتهما على حساب أبطال المسلسل، وذلك بعد مشاركة مي عمر في معظم أعماله وكذلك مشاركة شقيقته ريم سامي في مسلسل "البرنس" قبل مسلسل "نسل الأغراب".