راشد الماجد يتألق في ثاني حفلات عيد الفطر على "شاهد VIP".. بالفيديو

راشد الماجد أحيا حفله الليلة أونلاين على تطبيق "شاهد"، ضمن احتفالات عيد الفطر برعاية الهيئة العامة للترفيه وبتنظيم شركة روتانا.

راشد الماجد يتألق في حفل عيد الفطر أونلاين

وتألق الفنان راشد الماجد في حفل عيد الفطر الذي قدمه أونلاين الليلة عبر تطبيق "شاهد VIP"، وأحيا ثاني حفلات موسم الحفلات الليلة والتي تأتي بشعار "معيدين معاكم"، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه وشركة روتانا، ولاقت حفلة راشد الماجد تفاعل كبير من الجمهور على مواقع التواصل، بعدما أطربهم بأغانيه الطربية في الحفل.

حفل راشد الماجد على تطبيق "شاهد"

وقدم الفنان راشد الماجد في حفله على تطبيق شاهد مجموعة من أغانيه الشهيرة والمميزة، وافتتح الحفل بأغنية "حجة الغايب"، واستمر في وصلته الغنائية والطربية مقدماً أغاني مثل "سيدة عمري" و"غير الناس" و"تحدوه البشر" و"ابشر من عيوني" و"مادام معانا" و"طحت من عيني" و"بكرة" وغيرها من الأغاني.

حفلات الهيئة العامة للترفيه في عيد الفطر

وكانت شركة روتانا قد أعلنت مؤخراً عبر حسابها على تويتر، عن جدول حفلات عيد الفطر 2021، تحت شعار "العيد غير" و"معيدين معاكم"، والتي نالت تفاعل قطاع كبير من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بالفكرة و باختيارات الشركة للنجوم حيث افتتح أمس الفنان ماجد المهندس موسم الحفلات، ولاقت حفلته تفاعل كبير من الجمهور على مواقع التواصل، ومن المقرر ان يختتم الفنان محمد عبده موسم الحفلات غداً على تطبيق شاهد.

وكان الفنان راشد الماجد قد تواجد في منافسة موسم رمضان الماضي، إذ قدم أغنية تتر مسلسل "ممنوع التجول" للفنان ناصر القصبي، ونالت الأغنية على اعجاب الجمهور في موسم رمضان، وكانت آخر حفلات الفنان راشد الماجد في شهر سبتمبر الماضي في احتفالات اليوم الوطني السعودي بالدمام، وكان من المقرر ان يحيي حفل في مهرجان دبي للتسوق قبل إلغائه بسبب وفاة والدته في ذلك الوقت، ويعتبر حفله على شاهد هو أول حفلاته في 2021.