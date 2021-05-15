سينتيا خليفة توجه رسالة لجمهوها من مصر

نشرت اللبنانية سينتيا خليفة صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت سينتيا علي الصورة قائلة : بعد أول سنة وأول رمضان لي في مصر حابة أقدم كل الشكر والتقدير لكل اللي كان جزء في نجاحي في رمضان ده. عاوزة أشكر واحد واحد من فرق العمل الكبيرة اللي في المسلسلين. عاوزة أشكر الميديا اللي سلطت الضوء على الأدوار.

و اضافت : حابة أشكر العدل جروب على إنتاج المسلسلين اللي أنا كنت فيهم. وحابة أشكر فريقي الشخصي اللي كان معايا طول الطريق، وفوق كل ده حابة أشكر الجمهور اللي من ساعة ما جيت مصر وانتم مستقبيليني أحسن استقبال .

وتتميز الفنانة سينتيا خليفة بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها.

وتشارك سينتيا خليفة في مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.

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