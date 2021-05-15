شاهد.. بالأسود .. فيفى عبده تهنئ متابعيها بعيد الفطر

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

وظهرت فيفي عبدة بإطلالة مبهجة وهي ترتدي عباءة باللون الأسود و علقت قائلة:"يا صباح الفل كل سنة وانت طيبين عيد سعيد عليك".

كانت فيفي عبده، قد تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى.

وأعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

وعلقت فيفي عبدة: "أنا رجعت الحمدلله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي".