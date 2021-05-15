شاهد.. أول ظهور ل أحمد فهمى و عائلته عبر إنستجرام

نشر الفنان أحمد فهمى ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له.

وظهرأحمد فهمى فى الصورة برفقة زوجته و أولاده، ونالت الصورة إعجاب متابعيه و علقوا كالتالى:" ماشاء الله"، وأضاف أخر "قمرات".

يذكر أن عبّر الفنان أحمد فهمي، عضو فريق واما، عن إستيائه من تصرفات بعض الأشخاص الذين يحملون حقدًا وكرهًا بداخلهم.

و قال من خلال حسابه الرسمي على "تويتر" :"كفاكم عبثًا .. العالم يتغير بسبب ڤيروس و الناس لا يتغيرون .. الخالق يعطينا درس و مازال الناس يحاربون بعضهم البعض من أجل اشياء وهميه".

يذكر أن قدم أحمد فهمي، العديد من الاعمال الفنية الناجحة سواء في مجال الغناء أم التمثيل.