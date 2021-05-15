شاهد.. بفستان أبيض.. مايا دياب بإطلالة أنيقة على الشاطئ

نشرت الفنانة مايا دياب ،عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة جديدة لها .

و ظهرت مايا دياب فى الصورة بفستان سواريه أنيق.

وقالت الفنانة مايا دياب ، إن الفنانة فيروز رافعة عليا قضية ولكنني لم أستطع أن أتحدث في هذا الموضوع لاعتبارات كثيرة.

وأضافت دياب ، خلال لقاء لها لبرنامج العرافة : عندي وشين واحد مايا اللى في البيت مع عيلتها والوش التانى من باب البيت وبرة.

ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والذي تعتمد فيه على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.