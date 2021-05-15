شاهد.. حمدى الميرغنى يشارك متابعيه كواليس ”أحمد نوتردام”

نشر الفنان حمدى الميرغني صورة جديدة له من كواليس فيلمه الجديد " أحمد نوتردام " وذلك عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". و ظهر حمدى الميرغنى فى الصورة برفقة الفنان رامز جلال و بيومى فؤاد. فيلم "أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

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