استمرار تصوير ”Killers of Flower Moon” بعد إصابة روبرت دي نيرو

عاد النجم العالمي روبرت دي نيرو إلى منزله في نيويورك، بعد إصابته بساقه في أوكلاهوما أثناء تصوير فيلم مارتن سكورسيزي الجديد "Killers of the Flower Moon"، والذي يقوم ببطولته إلى جانب ليوناردو دي كابريو.

وقال متحدث باسم الممثل، أن "دي نيرو" أصيب في عضلة الفخذ الرباعية التي ستتم معالجتها طبيا في نيويورك. كما أضاف بأن هذا لن يؤثر على الإنتاج لأنه لم يكن من المقرر أن يصور مرة أخرى لمدة ثلاثة أسابيع أخرى. وفق موقع "فارايتي".

وذكرت صحيفة "Tulsa World" الأمريكية، أن شوارع فيرفاكس بولاية أوكلاهوما كانت مغطاة بالتراب لإضفاء مظهر عام 1919، بينما تم إحضار السيارات العتيقة وتم تصوير دي نيرو وهو يرتدي بدلة مخططة لتتناسب مع أجواء تلك الحقبة.

قصة فيلم "Killers of the Flower Moon" مقتبسة عن رواية للكاتب ديفيد جران، وتدور أحداثها في عشرينيات القرن الماضي حين يتعرض أحد أفراد قبيلة "أوسيدج" الهندية في الولايات المتحدة الأمريكية للقتل في ظروف غامضة، ليتم الاستعانة بمحقق الـ"FBI" إدجر هوفر للتحقيق في الواقعة. ووفقًا لمصادر داخل شركة الإنتاج فإن التصوير سيتم في مدينة أوسيدج سيتي، لضمان دقة تصوير الفيلم لثقافة القبيلة في عشرينيات القرن العشرين.

وتقوم منصة "آبل بلس" الرقمية بعملية إنتاج وتوزيع الفيلم، الذي تبلغ تكلفته أكثر من 200 مليون دولار تقريبا، عقب انسحاب عملاق البث الرقمي "نتفليكس" من تمويل المشروع.