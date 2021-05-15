اغنية فيرساتشي بيبي لـ محمد رمضان تتخطى 4 ملايين مشاهدة

تخطت أغنية الفنان محمد رمضان التى تحمل اسم “فيرساتشي بيبي”، حاجز الـ4 ملايين مشاهدة عبر قناته على “يوتيوب” بعد ثلاثة أيام على طرحها. ويتبرع محمد رمضان بكامل أرباح الأغنية لصالح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وروج لها عبر حسابه على “إنستجرام”، حيث نشر عبر خاصية ستوري: "انتظروا الليلة أغنية فيرساتشي بيبي على قناتي الرسمية بـ يوتيوب". على الجانب الآخر، عُرض لـ محمد رمضان في موسم شهر رمضان مسلسل “موسى”، بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبد الغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

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