إصابة الفنانة الفلسطينية ميساء عبد الهادي برصاص الاحتلال الإسرائيلي

كشف المخرج عمرو سلامة، إصابة الفنانة الفلسطنية ميساء عبد الهادي، الشهيرة بدورها في فيلم “غزة مونامور”، برصاص من الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتها في احتجاج على تهجير فلسطينيين من حي الشيخ جراح بوسط القدس.

ونشر عمرو سلامة، صورة لها عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وقال: “‏الممثلة الفلسطينية المبدعة ميساء عبد الهادي، التي مثلت في أعمال أمريكية وأعمال عربية حصدت جوائز في المهرجانات العالمية تم إطلاق النارعليها من الشرطة الاسرائيلية، وإصابتها عندما كانت تشارك في تظاهرات للاعتراض على الإخلاء الجبري للأسر الفلسطينية من بيوتها في شيخ جراح.

وارتفعت حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 140 شهيدًا، من بينهم 39 طفلًا و22 امرأة وأكثر من ألف جريح منذ بدء القصف.

وفي وقت سابق، أرسلت المملكة الأردنية قافلة مساعدات طبية عاجلة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، استجابة لتوجيهات الملك عبد الله الثاني.

وتجاوز العشرات السياج الحدودي بين لبنان وإسرائيل عند مستوطنة المطلة، إلا أن أطلقت الدبابات الإسرائيلية طلقات تحذيرية على المتظاهرين، وسرعان ما استخدمت ضدهم الرصاص الحي، حتى سقط أول شهيد من بينهم.

وكان النشطاء والنقاد، قد هاجموا من قبل الممثلة ميساء عبد الهادي على خلفية مشاركتها فى فيلم "ترام في القدس" للمخرج الإسرائيلى Amos Gitaï.

ميساء عبد الهادي سبق وإن قدمت دور منى جمال عبد الناصر فى فيلم الملاك وهي سينمائية فلسطينية، شاركت في التلفزيون والمسرح.

وحازت ميساء على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان دبي السينمائي 2011 عن دورها السينمائي الأول "ليلى" في فيلم" حبيبي راسك خربان" ، وكان لها تجربة درامية جديدة في رمضان 2017.