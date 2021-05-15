فيديو حورية فرغلي بأحدث ظهور تلفزيوني وتتحدث عن صعوبات جراحة أنفها وسبب مقاطعة والدها لها

حورية فرغلي كثفت من ظهورها الإعلامي بعد اجرائها لأربع عمليات جراحية في أنفها، وأطلت في 3 لقاءات جدد متوالية، الأولى مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج “التاسعة” عبر شاشة القناة الأولى المصرية، والثانية في حفل سحور نظمه الدكتور حسام ابو العطا استشاري التجميل وأحد أصدقائها، كما اطلت في برنامج "اي تي بالعربي" وتحدثت عن كواليس عملياتها الجراحية لأنفها والظروف التي رافقتها أثناء ذلك كما كشفت عن سبب "زعل" والدها منها، وابتعاد الوسط الفني عنها.

حورية فرغلي ستخضع لعملية تجميل جديدة في أنفها

الفنانة المصرية، حورية فرغلي كشفت خلال لقائها في برنامج “التاسعة” عودتها إلى غرفة العمليات من جديد في أمريكا خلال شهر أغسطس المقبل، من أجل إجراء كشف طبي أخير على العظام الجديدة التي زرعت داخل أنفها المعدّل، لافتة الى أنها قد تستكمل العملية الأخيرة من أجل توسيع فتحات أنفها، وذلك في حال أمر الفريق الطبي بذلك.

حورية فرغلي تحدثت ايضا عن الكواليس التي رافقت عملياتها الجراحية والصعوبات التي واجهتها موضحة أن الطبيب الأميركي اكد حاجتها الى اجراء أربعة عمليات وليس عملية واحدة، وأن حالتها تتطلب متابعة بشكل مستمر، ولفتت الى ان الطبيب اضطر الى أخذ أوعية دموية من خدها بعدما زرع لها عظام من قفصها الصدري في أنفها، وذلك بعدما لم يجد دم في أنفها.

حورية فرغلي وفي لقاء آخر لها مع برنامج "اي تي بالعربي" أكدت أنه بعد عودتها إلى مصر قررت أن تحب نفسها بطريقتها، وهي بعمل قصة شعر جديدة، وشراء كلب جديد بديلا عن كلبها الذي توفي حزنا عليها، وكذلك رسمها لوشم على ساقها باسمها.

حورية وسبب ابتعادها عن الوسط الفني

الفنانة حورية فرغلي تطرقت الى علاقتها بزملائها الفنانين مؤكدة أن علاقتها بهم كانت مقتصرة على العمل دائمًا، وقالت لبرنامج "التاسعة" :"عمري ما اتعزمت على عيد ميلاد أو فرح أو فطار ولا عمري اتعزمت على حاجة، وحصلت على جائزتين فقط في مشواري، ولا بيتقدم لي دعوات ولا بيجي لي أي دعوات في مهرجان الجونة أو غيرها، ولو حد فيهم كلمني أو عزمني على حاجة هروح لأني أحب ده".

وعما إذا كانت تفتعل أزمات أثناء عملها الفني، قالت الفنانة حورية فرغلي في برنامج "التاسعة": "محدش بيسمع صوتي، ولما بشتغل بقعد في أوضتي، ولما بخلص المشهد أروح أوضتي تاني، أعمل أي حاجة على الآي باد وأقرأ، ولما أخلص شغلي، بكتشف أن فيه أحداث حصلت بين فريق العمل".

حورية فرغلي وسبب توتر علاقتها بوالدها

الفنانة حورية فرغلي تحدثت في برنامج "التاسعة" عن توتر علاقتها بوالدها أثناء فترة سفرها الى اميركا واجرائها عمليات تجميل أنفها فقالت بأن والدها لم يسأل عنها طوال فترة سفرها لأنها لم تستشيره في سفرها لأمريكا، مضيفة: "أنا روحت من غير ما أقوله وعارفة إنه زعل مني عشان كده، بس أنا مكنتش عاوزة أخوفه عليا عشان أنا عملت كذا عملية ومنجحتش".

وتابعت :"لما نجحت العملية وصورتي أكيد وصلتله، كنت متخيلة إنه هيكلمني بس مكلمنيش.. كان قبل أمريكا بيكلمني وكان رأيه في كل العمليات إنها هتفشل"، وقدمت حورية اعتذارها من والدها بكونها لم تأخذ رأيه قبل خضوعها لهذه العمليات الجديدة.

حورية فرغلي وتعرضها لـ "السحر"

الفنانة حورية فرغلي تحدثت ايضا مع الإعلامي يوسف الحسيني عن تعرضها للسحر معتبرة بأن هذا الأمر تسبب في مرضها لعام كامل ووقف رزقها وزواجها.

وقالت بأنها وجدت "ورقة مكتوب فيها بالأحمر حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويقف زواجها وخلفتها ورزقها، ومع الكلام دا خصلتين من شعري"، لافتة الى انها تأثرت بهذا السحر ولم تعد تقوم بأي أعمال درامية، ولم تتزوج، وأصيب في أنفها، وأجرت العديد من العمليات الجراحية، لكن بعد أن اكتشفت السحر تخلصت منه عادت حياتها لطبيعتها مرة أخرى.