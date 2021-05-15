إليكم أبرز أطفال مسلسلات رمضان 2021 الذين خطفوا الأنظار بأدائهم المؤثر

شهدت مسلسلات رمضان 2021 ظهور العديد من الأطفال الذين نالوا إشادات واسعة بسبب أدائهم في تلك الأعمال، واعتبرهم البعض سيكون لهم مستقبل كبير في عالم الفن خلال السنوات المقبلة.

ريم عبد القادر

ريم عبد القادر بعد تحقيقها شهرة كبيرة في مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي تم عرضه على منصة نتفليكس قبل أشهر، نجحت كذلك في تحقيق نجاح كبير من خلال مسلسل "خلي بالك من زيزي" الذي لعبت بطولته الفنانة أمينة خليل، حيث قدمت ريم شخصية الطفلة تيتو، أو عطيات التي تعاني من مرض ADHD ومن أعراضه نقص الانتباه مع فرط النشاط، والذي بسببه تتعرض للتنمر من قبل بعض أصدقائها في المدرسة إضافة إلى عدم قدرتها على مجاراة زملائها في تحصيل المواد الدراسية، إلى أن تقابل زيزي التي تعاني من نفس المرض أيضًا وتساعدها في تجاوز الأمر.

ريما مصطفى

الطفلة ريما مصطفى التي شاركت في بطولة مسلسل "خلي بالك من زيزي" و"كل ما نفترق" نجحت كذلك في أن تتلقى إشادات كبيرة من قبل الجمهور، خاصة بسبب تقديمها لشخصية ساندي في خلي بالك من زيزي، وهي الطفلة لمتنمورة التي تظل تسخر من زميلتها عطيات طوال الوقت، وهي المشاهد التي جعلتها محل اهتمام المشاهدين وتصدر اسمها الترند بمجرد ظهورها في بعض حلقات المسلسل.

آدم وهدان

الطفل آدم وهدان تألق كذلك في عدة مسلسلات في رمضان المنقضي، ومن بينها "ولاد ناس" والذي قدم خلاله العديد من المشاهد المؤثرة، إضافة إلى مسلسل "خلي بالك من زيزي" و"هجمة مرتدة"، وكلاهما خطف فيهما آدم أنظار المتابعين، وأشادوا بأدائه ونجاحاته المتتالية بعد تألقه العام الماضي في مسلسل "لعبة النسيان" ثم "ما وراء الطبيعة".

كريم حسن

الطفل كريم حسن الذي جسد دور زيكا في مسلسل "أحسن أب"، نال استحسان الجمهور كذلك، بسبب أدائه لشخصية الطفل المتسول الذي يعمل لدى "الكوتش" وهو زعيم عصابة من الأطفال المتسولين، وتنشأ علاقة بين "زيكا" واللص مختار أو علي ربيع أثناء إدعائهما أنهما أب وابنه وقت اشتراكهما في مسابقة تليفزيونية.

تالين أبو رجيلي

الطفلة تالين أبو رجيلي قدمت شخصية خلود في مسلسل "للموت" كما شاركت في مسلسل "عشرين عشرين"، وخطفت الأنظار بأدائها القوي في العملين، وباتت حديث الجمهور بسبب أدائها وحضورها القوي كما لاقت إشادة وإعجاب من عدد من النجوم الذين شاركتهم في أعمالهم ومن بينهم باسم مغنية.