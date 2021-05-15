الفنانة إيمان العلي تكشف لـ"دوت الخليج" أسباب نجاح مسلسل "أمينة حاف" وإثارته لكل هذا الجدل

إيمان العلي الفنانة الكويتية وإحدى نجوم مسلسل "أمينة حاف" الذي عرض في شهر رمضان الماضي واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا ويثير الجدل أيضا، كشفت عن الأسباب التي ساهمت في هذا النجاح وعن مدى العلاقة بين أبطاله أثناء تصويره.

إيمان العلي: لم نكن نتوقع هذا النجاح الكبير لمسلسل "أمينة حاف"

إيمان العلي تحدثت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن بعض كواليس مسلسل "أمينة حاف" الذي شاركت فيه بدور "أم عبدالله"، وقد أكدت إيمان العلي أن صناع المسلسل الكويتي كانوا يشعرون بنجاحه منذ اللحظة الأولى لتصويره، كما أوضحت أن هذا النجاح الكبير الذي حققه المسلسل لم يكن من المتوقع أن يكون بهذا الشكل المؤثر والضخم.

فقالت الفنانة الكويتية : "من الكواليس شعرنا بأن مسلسل (أمينة حاف) قادر على أن يترك بصمة في رمضان وسوف يتذكره الجمهور وينجح، لكن لم نكن نتوقع هذا النجاح والتأثير الكبير للمسلسل، وتفاجئنا بهذا".

إيمان العلي تكشف أسباب نجاح مسلسل "أمينة حاف"

إيمان العلي كشفت كذلك عن أهم العوامل والأسباب التي ساعدت في نجاح مسلسل "أمينة حاف" من وجهة نظرها، كما عبرت عن سعادتها لهذا النجاح فقالت: "سعيدة بالنجاح الكبير لمسلسل (أمينة حاف) ولست أنا فقط التي تشعر بهذا بل فريق العمل بالكامل، وأعتقد أن هذا النجاح يعود إلى العديد من العوامل من وجهة نظري أهمها على الإطلاق القدرة على جذب كافة الفئات العمرية من الصغير إلى الكبير، فالمسلسل نجح في أن يجمع العائلة وأن تنتظر يوميا حلقاته".

وأضافت إيمان العلي: "النجاح بالتأكيد يعود كذلك لكاتب المسلسل علي دوحان والقصة المميزة، بالإضافة إلى فريق الإخراج والتصوير وغيرهم، فالجميع كان على قلب واحد، وكذلك أبطال المسلسل فكل ممثل كان يضيف لزميله ويساعده، فالحب الذي كان بين نجوم المسلسل ساهم في إظهاره بهذا الشكل، لذلك أجد أن أسرار نجاحه تعود أيضا لروح الفريق التي أمتاز بها مسلسل (امينة حاف)".

إيمان العلي: "الدراما الاجتماعية تحتاج لتقديمها بشكل مؤثر وجذاب".

إيمان العلي أكدت كذلك على الدور المهم للدراما الاجتماعية وطرحها للعديد من القضايا التي تهم المواطن في الخليج والعالم العربي، كما أشارت إلى أهمية تقديم هذه الدراما في قالب مؤثر قادر على إثارة اهتمام المشاهد.

فقالت إيمان العلي: "نحن نحتاج لأعمال درامية اجتماعية قادرة على طرح القضايا المهمة، لكن الأهم تقديمها بشكل مؤثر، لأن الجمهور يريد طرح القضية بشكل مبسط بعيدا عن استثارة المشاعر، و(أمينة حاف) نجح في صناعة الخلطة السرية والتي منها الجدية وتقديم الكوميديا بشكل بسيط، لذلك المشاهد لا يشعر بالملل لأن العمل نجاح في جمع العديد من العوامل التي تجعل المشاهد يرتبط به، ونحن بحاجة شديدة لمثل هذه النوعية من الأعمال".

مسلسل "أمينة حاف" عرض في شهر رمضان الماضي وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنانة إلهام الفضالة، وطيف، وشهاب جوهر، وفهد باسم، وعبدالله الطليحي، وشوق الهادي.