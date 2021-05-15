فوز الفهد تكشف جنس جنينها وأنغام تعلق على أزمة محمد سامي.. الوسط الفني يضج بـ 5 أخبار مفاجئة أيام العيد

الوسط الفني اشتعل بالعديد من تصريحات النجوم المفاجئة والتي تصدرت الترند على غوغل وتويتر في أيام عيد الفطر، فكشفت فوز الفهد عن جنس جنينها بدون أن تقصد، فيما علقت أنغام على أزمة محمد سامي بعد ايقاف الشركة المنتجة لمسلسلاته التعامل معه، اما عبير سندر فكشفت عن اول صورة عائلية لها بصحبة مولودها الجديد معلنة عن اسم بعد اسبوع من ولادته، في حين فاجأ مصطفى قمر جمهوره بالإعلان عن جزء ثاني لمسلسله "فارس بلا زواج"، بينما تطرقت أحلام الى علاقتها مع صديقتها أصالة نصري بعد خلافاتهما الماضية، فتابعوا معنا التفاصيل.

فوز الفهد تكشف عن جنس جنينها

مدونة الموضة الكويتية فوز الفهد احتل اسمها الترند على محركات البحث على موقع جوجل بعدما كشفت عن اسم ونوع جنينها على الرغم من تكتمها الشديد على جنسه طوال فترة حملها.

ونشرت فوز الفهد صورة لزوجها وهي تتغزل فيه على إنستجرام تزامنا مع ايام العيد فكتبت فيها: "حبيبي أبو أحمد" لتعلن بدون قصد بأنها تتنظر مع زوجها مولودا ذكرا سيطلقان عليه اسم "احمد"

فوز الفهد كانت قد صرحت في أكثر من مناسبة ردًا على تساؤلات متابعيها ما إذا كان جنينها ولد أم بنت بأنها لا ترغب مع زوجها في معرفة ذلك قبل الإنجاب.

أول صورة عائلية لعبير سندر مع زوجها وطفلها

الفاشينيستا السعودية عبير سندر كشفت في أيام العيد عن اول صورة عائلية تجمعها بزوجها وطفلهما حيث نشرت الصورة غبر خاصية الستوري وظهر زوجها وهو يحمل رضيعها النائم في حضنه بهدوء، وكتبت عليها "الدنيا كلها.. اللهم بارك".

وتأتي الصورة بعد أسبوع من انجابها مولودها الجديد من زوجها البريطاني مدرب فنون القتال ليام أونيل.

كما كشفت الفاشينيستا عن اسم طفلها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر قناتها على اليوتيوب قالت فيه: "صار طفلي الآن عمره أسبوع ولا بد من اختيار اسم له، حقيقة احترنا كثيراً في اسمه ولكن اتفقنا على اسم يجمع حروف عائلة زوجي وهو آيدن أي أن اسم طفلي آيدن إلياس".

وتابع زوجها قائلاً: "الجميع يعرفون أنني بريطاني ولكن الحقيقة لدي أصول أيرلندية وأنا اخترت لطفلي اسم عائلتي بأيرلندا".

تعليق أنغام بعد إيقاف المخرج محمد سامي

الفنانة المصرية أنغام بدا بأنها لم تصمت على أزمة المخرج محمد سامي بعد اعلان قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقف التعامل معه، وهي الشركة المنتجة لأعماله، فنشرت أنغام عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة كتبت فيها :"الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

تعليق أنعام فسره رواد السوشيال ميديا بأنهبمثابة رد غير مباشر على قرار الشركة "المتحدة" بوقف التعامل مع المخرج محمد سامي، ويأتي ذلك بعدما ألغى محمد سامي تعاونه مع أنغام لأداء أغاني مسلسله "نسل الأغراب" واستبدلها بالمطرب تامر حسني، ما جعل أنغام تلغي متابعته عبر "انستجرام" حينها.

اما الفنانة أيتن عامر فأدلت برأيها حول قرار "المتحدة" وقف التعامل مع المخرج محمد سامي، وكتبت عبر حسابها على فيس بوك :"اتفقنا أم اختلفنا على جودة آخر أعماله، ولكن ده مش حيخليني أنكر نجاحاته السابقة وتميزه أبدا أو أشمت في اللي حصل ده" .

وأضافت "‏‎أنا ماليش دعوة بالقرار ولا بطريقة التعامل بتاعته في الكواليس. أنا بتكلم في شيء محدد وهو إنه عنده كذا عمل كانوا ناجحين جدا قبل كده وبس".

أحلام تتحدث عن علاقتها بأصالة نصري

الفنانة الإماراتية احلام اطلت في برنامج (كاربول كاريوكي) الذي يقدمه الاعلامي اللبناني وسام بريدي، وتطرقت الى العديد من الأمور الفنية والحياتية، وتحدثت ايضا عن علاقتها بالفنانة أصالة بعد مصالحتهما الأخيرة عقب حوالي سنتين من خلافهما.

وأكد أحلام بأنها تحب أصالة نصري كثيرا مضيفة "نحن أخوات، ومجانين تعلمين كم أحبك وخلص كبرنا، ممازحة انا عندي 25 سنة وانت 24 سنة".

مصطفى قمر ومسلسله الجديد

الفنان المصري مصطفى قمر فاجأ جمهوره على صفحته الشخصية على "إنستجرام"، بالإعلان عن تحضيره لجزء ثاني من مسلسل "فارس بلا جواز"، الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2021.

ونشر الفنان مصطفى قمر صورة له أثناء التحضيرات وعلق قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين، فارس بعد الجواز الجزء الثاني".

مسلسل "فارس بلا جواز"، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام، ومن بطولة الفنان مصطفى قمر وسوسن بدر وطارق عبد العزيز وطارق الإبياري، ومجموعة من الفنانين الشباب.