«لالش» رواية جديدة للكاتب سمير عباس

بغداد- العمانية: صدر مؤخرا عن دار قناديل للنشر والتوزيع، رواية (لالش) للكاتب العراقي الدكتور سمير عباس. تتناول الرواية عادات وتقاليد الإيزيديين بأسلوب مشوق، إذ استخدم الكاتب أسلوب الواقعية السحرية فيها، فالمكان هو المكان، لكنه ازدان حين اقترض جمالية من ذهن الكاتب، وكذا سائر أجواء الرواية. لم تتعرض الرواية لحقبة (داعش)، كي لا تكون جزءا من ذاكرة الإبادة والألم، فاستعاض الكاتب عن الظلم السياسي بالظلم الاجتماعي، ليعطي بذلك دورا رئيسا للمرأة وينتصر لها ويقف إلى جانبها، بوصفها الأكثر ضررا وتعرضا للظلم، فكانت الشخصيتان الرئيستان امرأتين انتصرتا على مجتمع قاس اتسم فيه مجموعة من الأزواج بالظلم والخداع والكذب. أما بخصوص الأعياد التي استعرضتها الرواية، فهي دعوة إلى المجتمع الإيزيدي ليبث الحياة فيها، لذا صوّر الكاتب هذه الأعياد بشكل اختلط فيه الخيال بالواقع ليُنتج صورةً محبّبة تجعل من يقرأ عن هذه الأعياد توّاقا لأن يراها أو يشارك بها.

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