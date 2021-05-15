تعاون فني جديد يجمع الفنان شادي الزدجالي والشاعر سالم البدوي بأغنية من التراث الشعبي

مسقط ـ «الوطن»:

انتهى الفنان والملحن شادي الزدجالي من تسجيل أغنية عمانية خالصة، تحمل الطابع الشعبي العماني، بالتعاون مع الشاعر العماني سالم البدوي. الأغنية التي حملت عنوان (حلوة البلوشية)، تأتي لتشكل حضورا فنيا عمانيا فريدا، فهي لم تخرج من الإطار الفني الذي عرف بالشعبي العماني. وهنا يقول الفنان الزدجالي: فكرة الأغنية كانت تراودني منذ أشهر طويلة، وفي كل مرة أحاول إدخال إضافات نوعية عليها، فقد قمت بتطوير لحن بلوشي مميز ومحبوب عند كثير من المستمعين، لكن كان ولابد وضع لمساتي الفنية على اللحن وتم الاتفاق مع الشاعر سالم البدوي على كتابة الكلمات، والذي أعجب بالفكرة وصاغ تلك الكلمات ببراعة. وبعد الانتهاء من وضع ألحان الأغنية مع إضافة الفلكلور، تواصلت مع الموزع رائد الفارسي وقمنا بتوزيع العمل، الذي جاء بعد توقف استمر سنة كاملة عن التلحين بسبب انشغالي في عملي المهني وأردت أن أعود بتقديم عمل يليق بمشواري الفني من جديد، الذي أتمنى أن يرضي الجمهور ومحبي فن شادي الزدجالي في السلطنة. وأضاف الزدجالي: يجب ألا أنسى كل من عمل على إنجاح هذه الأغنية من الزملاء ومن بينهم الشاعر طلال المعولي وفي التوزيع رائد الفارسي والإشراف العام لطيف البلوشي والفنان عبدالحميد الشهري، وعبدالله الرواحي ونواف الحبسي لدعمهم لي أثناء تسجيل العمل. في هذا الإطار قال الشاعر سالم البدوي: بالنسبة لكلمات أغنية (حلوة البلوشية) جاءت بناء على طلب الملحن والفنان شادي الزدجالي والفكرة هي ملامسة أذواق فئة معينة من فئات المجتمع العماني، والمنتشرة في شتى نواحي البلاد، لكسب هذا الجانب في صف الفنان، وهي فكرة رائعة جدا وتمتد الى خارج السلطنة ومثل هذه الكلمات لا تأخذ وقتا كبيرا لكتابتها، فهي فكرة سريعة وجاهزة وقد كتبت الكلام في وقت قصير، وأرسلت الكلمات للفنان شادي وبعد فترة فاجأني بأنه هو نفسه سوف يغنيها وكان متحمسا جدا لفكرة الغناء، وعادة نحن نعرف شادي بأنه ملحن متميز، ولكن ربما هنا شدته الفكرة وتحمس للغناء وقد قام بذلك وظهرت الأغنية بصورة رائعة .