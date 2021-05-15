الفنانة اللبنانية سابين تحتفل بزفافها بحضور رامي عياش وزوجته.. بالصور

الفنانة اللبنانية سابين احتفلت اليوم بزواجها على رجل أعمال بحضور الفنان رامي عياش وزوجته داليدا عياش، ونشرت سابين الصور الأولى لحفل الزفاف.

الصور الأولى لحفل زفاف سابين

وزفت الفنانة اللبنانية سابين خبراً ساراً لمتابعيها اليوم، وأعلنت زواجها من رجل الأعمال اللبناني سيرج عيد، ونشرت الصور الأولى لها بفستان الزفاف على حسابها بانستقرام، واستعرضت رومانسيتها مع زوجها، وكشفت عن إقامة حفل الزفاف في قبرص، في حفل اقتصر على أصدقائهما المشتركين فقط، وعلى رأسهم الفنان رامي عياش وزوجته داليدا عياش.

سابين تحتفل بزفافها في قبرص

ونشرت داليدا عياش صوراً من حفل زفاف صديقتها سابين على حسابها بانستقرام، ووجهت التهنئة لها على هذه المناسبة، وكشفت في الصور عن كواليس الزفاف في قبرص، ونشرت صورة أخرى برفقة زوجها رامي عياش وسابين وزوجها في السيارة، واحتفل الرباعي بعد الزفاف في عشاء رومانسي، وشاركوا الجمهور لحظات احتفالهم الخاص.

تفاصيل زفاف الفنانة اللبنانية سابين

وكانت سابين قد أثارت التكهنات حول زواجها في الفترة الأخيرة، وأكدت منذ أيام زواجها بالفعل من رجل الأعمال اللبناني سيرج عيد منذ أشهر، بعد قصة حب كبيرة بينهما، ولكنها تكتمت عن الأمر واحتفلت بعيداً عن الأضواء والإعلام، قبل ان تحتفل بزفافها في قبرص، وتشير المعلومات حول زوجها إلى عمله في مجال النفط والغاز والتطوير العقاري، بالإضافة إلى عمله كعضو لجنة تسوية المنازعات الإقتصادية في المحكمة الدولية بلندن، ومن المتوقع ان تنتقل سابين للعيش مع زوجها في مقر إقامته بقبرص.

ويذكر أن سابين اشتهرت بعملها في مجال الغناء والتمثيل، وبدأت مسيرتها الفنية مع الفنان غسان الرحباني وقدمت معها أولى أغانيها مثل "بعتلي إيميل" و"بسأل حالي"، وتعاونت مع الموسيقار ملحم بركات في عدة أعمال مثل "عيوني بحبوك"، ومع مروان خوري في أغنية "أخر همك" وحصلت على عدة جوائز في مسيرتها مثل اختيارها كأفضل فنانة شابة من قبل شركة "يونيفرسال استوديو" وجائزة "الموريكس دور " كأفضل فنانة صاعدة، ولها عدة تجارب تمثيلية أبرزها مسلسل "أحمد وكريستينا" ومسلسل "فخامة الشك" في 2017.