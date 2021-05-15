رد قوي من والدة أحمد السقا وشقيقته على "شماتة" مها أحمد والجدل يتصاعد بعد أزمة محمد سامي

محمد سامي أثار الجدل على مواقع التواصل منذ الأمس بعد صدور قرار من الشركة المنتجة لمسلسل "نسل الأغراب" بإيقاف التعامل معه، وهو ما جعل عدد من النجوم يتفاعلون مع الأزمة ويعلقون على القرار وهو ما جعل الأزمة تتصاعد.

مها أحمد تدخل على خط أزمة محمد سامي وتهاجم السقا والكرارة

وفي أول رد فعل من النجوم على أزمة محمد سامي ومسلسل "نسل الأغراب"، نشرت الفنانة مها أحمد تدوينة صادمة ومثيرة للجدل، هاجمت بها الفنان أحمد السقا وأمير كرارة، وسخرت من ظهورهم كأبطال مساندين لمي عمر في المسلسل، ووصفت السقا بـ"الندل" بسبب عدم وقوفه بجانبها في أحد الأعمال، وهاجمت أمير كرارة بسبب موقف جمعهما حيث طلبت العمل معه ورد عليا قائلاً:"الدور بينادي صاحبه".

أسرة أحمد السقا ترد على مها أحمد

ونشرت مها أحمد فيديو على حسابها بانستقرام علقت به على أزمة تدوينتها، إلا ان الأزمة تصاعدت ووصلت إلى أسرة أحمد السقا، وهاجمت شقيقته فاطمة مها أحمد برد قاسي وقالت:" أبهرتينى يا مها بأخلاقك العالية.. وبانك افتكرتى العيش والملح اللى كلتيه في البيت بتاع الفنان اللى مش عارفة تقولى اسمه بس عرفتى تقولى عليه (ندل) اللى هو أحمد السقا.. بس أنا بقولك قدام الناس قطع لسان أي حد يقول عليه كده لأنه راجل أكرمك ووقف جنبك انتى ومجدى بدل المرة ألف..".

واتهمت فاطمة السقا مها أحمد بالحقد والشماتة وخداعهم بإدعاء صداقتها لهم، وانضمت والدة أحمد السقا إلى ابنتها وهاجمت مها أحمد ووصفتها بـ"الكومبارس الفاشلة"، وقالت في تدوينة لها إنها تعلق فشلها على الفنانين الآخرين من أجل البحث عن الشهرة.

هكذا تفاعل النجوم مع أزمة محمد سامي

وشهدت أزمة محمد سامي تفاعل عدد من النجوم معها، ومنهم عدد من أعداء سامي والذين على خلافات معه، وعلى رأسهم الفنانة أنغام التي اكتفت بنشر تعليق قالت به:" اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك"، في حين نشرت الفنانة ريم مصطفى تغريدة قالت بها:" ولك مثل ما فعلت يوماً.. فأحسن الفعل"، وفهمت التغريدات على إنها تلميحاً إلى أزمة محمد سامي.

ودافع عدد من النجوم عن محمد سامي في أزمته الأخيرة، وعلى رأسهم الفنانة آيتن عامر التي نشرت تغريدة قالت بها:" اتفقنا أم اختلفنا على جودة آخر أعماله.. ولكن دة مش هيخلينى انكر نجاحاته السابقة وتميزه أبدا او اشمت فى اللى حصل دة".