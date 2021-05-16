إليسا ونجوى كرم تحتفلان بعيد ميلاد أصالة ورسالة مؤثرة من ابنتها شام الذهبي.. بالصور

أصالة نصري احتفلت بعيد ميلادها اليوم، وتلقت عدة رسائل من زملائها النجوم وعائلتها للاحتفال بهذه المناسبة وعلى رأسهم ابنتها شام والفنانة إليسا ونجوى كرم.

احتفال خاص من إليسا بعيد ميلاد أصالة

واحتفلت الفنانة إليسا بعيد ميلاد أصالة بطريقة مميزة، ونشرت رسالة خاصة لها على حسابها بتويتر وقالت:" عقبال المية وأكتر لأصدق شخص وأطيب قلب وبتمنى إنو هالسنة الجديدة تمحي كل الحزن اللي عشتيه وتعوضك بكتير من السعادة والأمان.. كل عيد وإنت بخير"، واحتفلت أيضاً الفنانة نجوى كرم بعيد ميلاد أصالة وغردت لها على تويتر وقالت:" ينعاد عليكي أصّولة عنوانك الصّوت والقوة إنتِ نموذج المرأة الحديدية! عقبال المية".

ووجهت الفنانة نوال الكويتية رسالة تهنئة إلى أصالة عبر تويتر، ونشرت معها صورة لها مع أصالة وقالت:" اصولة حبيبتي كل عام وانتي بخير والله يطول ابعمرك ويرزقك الصحه وراحة البال يالغالية".

رسالة مؤثرة من شام لوالدتها أصالة

واحتفلت شام الذهبي بعيد ميلاد والدتها أصالة الـ52، ونشرت صور من جلسة تصوير لهما، ووجهت إلى والدتها رسالة مؤثرة وقالت:" كل سنة وانت امي، وبنتي، واختي ورفيقتي وتاج راسي! يا اغلى من روحي بحبك"، وردت أصالة على رسالة ابنتها لها وقالت:" حبيبة روحي ونور عيوني وملاكي أنتي ياشامي الله مايحرمني منّكم ويخلّيكم النّور والجمال والطمأنينة والأمان".

واحتفل أيضاً شقيقها أنس نصري بعيد ميلادها ووجه رسالة خاصة إلى أصالة عبر حسابه بانستقرام وقال:" كل عام وانتي نور نهتدي به في الحياو و نتبيّن بفضله معالِمْ الغَدْ..عيدك طيب و سعيد يا اجمل مافي الكون".

أعمال أصالة الجديدة

وعلى الجانب الفني، تواجدت الفنانة أصالة في موسم رمضان الماضي بقوة بعد مشاركتها في عدة أعمال غنائية في مسلسلات رمضان وأبرزها أغنية "منقدرش" لتتر مسلسل "قصر النيل" للفنانة دينا الشربيني، وأغنية "كان يا ما كان" لتتر مسلسل "بنت السلطان" للفنانة روجينا، وشوقت أصالة الجمهور مؤخراً من أجل ألبومها الجديد باللهجة المصرية والمتوقع ان تطرحه هذا العام، وذلك بعد آخر ألبوماتها باللهجة الخليجية "لا تستسلم" والذي طرحته العام الماضي.