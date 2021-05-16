نادين نجيم تبكي على الهواء وتكشف مصير ثنائيتها مع قصي خولي.. بالفيديو

نادين نسيب نجيم حلت ضيفة اليوم على برنامج "mtv40" على قناة "mtv" مع المذيعة جيسيكا عازار، وتحدثت عن أصداء مسلسلها الأخير "عشرين عشرين" مع قصي خولي بعد عرضه في موسم رمضان.

نادين نجيم تكشف سر لزمتها الشهيرة في مسلسل "عشرين عشرين"

وتحدثت نادين نجيم في البرنامج عن سر لزمتها الشهيرة "منهنهة" والتي استخدمتها كثيراً في مسلسل "عشرين عشرين"، ولاقت تفاعل كبير من جمهور المسلسل، وقالت نادين إنها خرجت منها بعفوية في العمل، وأصبحت منتشرة بين الجمهور وتجدها في كل مكان، حتى أنها أطلقت على عدة مأكولات ومطاعم وغيرها، وأضافت نادين نجيم إن رقصتها أيضاً في المسلسل أصبحت متداولة بين الجمهور.

نادين نجيم تعلق على ثنائيتها مع قصي خولي

وقالت نادين نجيم إن كل ممثل في مسلسل "عشرين عشرين" كان بطل بدوره، والجميع قدم الشخصيات من قلبه، وأضافت إنها استمتعت بالتمثيل أمام كارمن لبس في شخصية "رسمية"، وكذلك الممثل يوسف حداد، وتحدثت نادين عن نجاح ثنائيتها مع الفنان قصي خولي الذي قدم شخصية "صافي"، ووصفته بانه شريكها، وانها رغم تقديمها لعمل معه العام الماضي إلا ان ثنائيتهما الموسم الأخير مختلفة تماماً.

وأضافت نادين نجيم إن علاقتها بقصي خولي في الكواليس كانت جيدة لأنهم أصدقاء وكانت هناك أجواء من المحبة ولم تكن بينهم منافسة حول خطف الأضواء في المشاهد المشتركة بينهما، وأكدت ان الجميع في المسلسل كانوا فريقاً واحداً، ويتبادلون النصائح والمساعدة لتقديم الأدوار بطريقة جيدة وكانوا يقدمونها من قلوبهم.

نادين نجيم تبكي على الهواء بسبب والدها الراحل

ولم تتمالك نادين نجيم دموعها بعد عرض صورة والدها في البرنامج، وقالت إنها كانت تتمنى وجود والدها معها لأنها تعرف إنه يسعد بأعمالها ويتأثر بها وأحياناً يحزن عندما يحدث لشخصياتها شيء في المسلسل، ويتفاعل كثيراً مع أحداث مسلسلاتها، وقالت إن والدها رحل بطريقة قاسية بعد مرضه وشعوره بالضيق في أيامه الأخيرة، وأضافت إن والدها كان سيتأثر كثيراً لو كان موجوداً ورأى ما حدث معها في العام الماضي في حادث بيروت.