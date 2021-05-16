محمد عبده يختتم حفلات موسم عيد الفطر على "شاهد VIP".. بالفيديو

محمد عبده اختتم حفلات موسم عيد الفطر "أونلاين" على تطبيق شاهد، والتي تأتي برعاية الهيئة العامة للترفيه وبتنظيم شركة روتانا.

محمد عبده يختتم حفلات العيد أونلاين

وتألق الفنان محمد عبده في حفله الليلة في موسم عيد الفطر، والذي قدمه أونلاين الليلة عبر تطبيق "شاهد VIP"، وأحيا ثالث ليالي حفلات موسم الحفلات والتي جاءت بشعار "معيدين معاكم"، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه وبتنظيم من شركة روتانا، ولاقت حفلة فنان العرب محمد عبده تفاعل كبير من الجمهور على مواقع التواصل، بعدما أطربهم بأغانيه الطربية والشهيرة في الحفل.

محمد عبده يتألق بحفله على "شاهد"

وقدم الفنان محمد عبده في حفله الليلة على تطبيق "شاهد" مجموعة من أغانيه الشهيرة والمميزة، وافتتح محمد عبده الحفل بأغنيته "شلها يا بو سلمان"، قبل ان يستمر في وصلته الطربية بأغاني مثل "اكتب لها حرف" و"يا غايبة" و"قالوا نسيته" و"محتاج لها" و"فوق الورق دمعي" وغيرها من الأغاني.

حفلات الهيئة العامة للترفيه في عيد الفطر

وكانت شركة روتانا قد نظمت حفلات موسم عيد الفطر، وأعلنت عن جدول حفلات عيد الفطر 2021، تحت شعار "العيد غير" و"معيدين معاكم"، والتي نالت تفاعل قطاع كبير من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بالفكرة و باختيارات الشركة للنجوم حيث افتتح أول أمس الفنان ماجد المهندس موسم الحفلات، ولاقت حفلته تفاعل كبير من الجمهور على مواقع التواصل، قبل أن يحيي أمس الفنان راشد الماجد حفله أيضاً، و يختتم الفنان محمد عبده موسم الحفلات بحفله الذي بث مباشرة عبر تطبيق "شاهد".

وتواجد الفنان راشد الماجد مع الفنان محمد عبده في كواليس حفلات عيد الفطر وفي بروفات الحفل، وأعلن راشد الماجد على هامش حفله في عيد الفطر في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" إنهما سيستكملان حفلاتهما في موسم الرياض قريباً، وشوق الجمهور لمفاجأة جديدة باجتماعه مع محمد عبده مجدداً في موسم الرياض، وكذلك أعلن عن نيته طرح ألبومه الجديد في موسم عيد الأضحى المقبل.