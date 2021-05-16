ماجدة خير الله توجه رسالة شديدة اللهجة لـ مها أحمد

نشرت المؤلفة ماجدة خير الله رسالة للفنانة مها أحمد بعد هجومها على، أحمد السقا وأمير كرارة عبر حسابها الرسمى على فيسبوك.

وكتبت ماجدة خير الله: "أحمد السقا، وأمير كراره اشتركا في بطوله أكثر مسلسلات هذا العام فشلا، لكن كل منهما يستند إلى تاريخ من النجاح التجاري يمتد لعشرين عاما علي الأقل، إنتي مين بقي؟؟ وقدمتي إيه في حياتك يذكرك الجمهور به؟ علشان تتطاولي علي ناس بتنجح وتفشل وتقع وتقوم تاني، ولاتتوقف عن الاجتهاد ومحدش منهما دخل هذا المجال بالواسطة، ورمى الجته!".

وكتبت عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، «عوضي على الله دي الجملة اللي دايمًا بقولها لما اتصدم فأشخاص،الحكاية با سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوته لسة ألف باء تمثيل واديتهم على قفاهم وركبت عليهم إليأن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل وهما راضيين رغم أن طول عمرهم مبيعملوش كدة مع أي زميلة لهماقربها أنا».

وأضافت «النجم الأول بيني وبينه عيش وملح وزماله رشحت فمسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتوليدور تاني معرفوش دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض أنه عارف قيمتي الفنية وعارف اني إضافة له، اتهرب منىوموقفش جنبى وباعنى رغم ان الكل عارف انى زى اخته(ندل)».

وتابعت، «أما التانى كان فبداياته يتمنى يسلم عليا ويقولى يااستاذه نزلت من نفسى وقلتله مش هنشتغل مع بعضماهى الحوجه مره رد وقالى الدور بينادى صاحبه. طبعا محكلكوش قد ايه ندمت نفسى وعشت اسود ايام حياتى عياطواكتئاب. وقلت ( عوضى عليك يارب) .تمر الايام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض فمسلسل واحد( على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوى تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه وربنا يركب عليهم بنوته سنه اولى تمثيل وخبرهويتحول المسلسل والدعايه الدراما كامله لصالحها وهما (مخدماتيه للاستاذه)».