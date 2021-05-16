أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش تأجيل طرح كليبه الجديد "حبيبتي" تضامنا مع الشعب الفلسطيني بعد العدوان الإسرائيلي على أراضيه. وكتب شاكوش عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تم تأجيل كليب حبيبتي تضامنا مع فلسطين". ويشارك شاكوش في الكليب الفنانة ياسمين رئيس التى شاركت مؤخرا خلال الماراثون الدرامي الرمضاني 2021 بمسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسن شاكوش يؤجل طرح ”حبيبتي” تضامنا مع فلسطين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.