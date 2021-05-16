شاهد.. سهر الصايغ تدعم القضية الفلسطينية

نشرت سهر الصايغ، صورة للأهرامات وعليها علم فلسطين عبر حسابها الرسمى على انستجرام، دعما للقضية الفلسطينية.

وعلقت سهر الصايغ على الصورة: "غزة تحت القصف".

وتداول رواد السوشيال ميديا صورة للأهرامات وعليها علم فلسطين، ولكن قال مصدر مطلع بوزارة السياحة والآثار، قال إن الصورة المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا فقط.

وأعلنت ‏الصحة الفلسطينية عن تسجيل أكثر من 500 إصابة بمواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة والقدس بحسب القناة العربية.

وكانت قناة فلسطين اليوم نقلت عن سرايا القدس، إنه تم إطلاق أكثر من 150 صاروخا باتجاه تل أبيب والخضيرة وأسدود وعسقلان وباقي المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وكانت شبكة قدس الإخبارية أفادت بأن الفصائل الفلسطينية تطلق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه غلاف ‎غزة.