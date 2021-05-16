وفاة الفنانة نادية العراقية اثر اصابتها بفيروس كورونا

توفت الفنانة نادية العراقية منذ قليل بعد تدهور حالتها الصحية اثر اصابتها بفيروس كورونا .

أعلنت ابنتها مى محروس الخبرعبر صفحتها الخاصة على موقع الفيسبوك وقالت :" ماما انتقلت الى رحمة الله تعالى ارجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة انا لله وانا اليه راجعون ".

وجهت ابنة الفنانة نادية العراقية رسالة مؤثرة لوالدتها بعد دخولها في حالة خطر، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "ماما ارجعيلنا وارجعي لبابا احنا اتكسرنا جامد اوي بجد احنا عايزينك وسطنا.. يارب ريح قلب ابويا وطمنه عليها يارب.

كانت ابنة نادية العراقية، كشفت عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها من خلال حسابها على فيسبوك.

وكتبت: "ماما حالتها بقت فوق الخطر للاسف الشديد و ربنا يستر في الساعات اللي جاية انا بس اتمنى ترجع يوم واحد ع الاقل اسمع صوتها و اشوف ضحكتها واشم ريحتها انا مش عايزة اكتر من كده عايزة اعرف راضية عني ولا لأ انا بجد بحبك اوي يا ماما يا اجمل صاحبة في الدنيا مش هلاقي زيك والله انتي غالية اوي يا ماما يارب ما تحرمني منها و من حنانها يارب".