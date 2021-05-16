نوال الزغبي تطلق أغنيتين باللهجة المصرية

أطلقت الفنانة نوال الزغبي أغنيتين جديدتين باللهجة المصرية على موقع يوتيوب، وهما (بكلم خيالي) التي تعاونت فيها مع صلاح الكردي كلامًا ولحنًا، توزيع ريمي مراد وماسترينغ طوني حداد، و(أسعد لحظة) كلمات ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمة وأحمد حسام. الأغنيتان هدية من نوال لمحبيها بمناسبة عيد الفطر.

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