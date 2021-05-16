أميتاب باتشان يتلقى لقاح فيروس كورونا

كشف النجم العالمى أميتاب باتشان عن تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد من خلال حسابه بموقع انستجرام بنشر صور له أثناء تلقيه اللقاح .

ويذكر أن أعلن الممثل الهندي القدير أميتاب بتشان، مشاركته مع الممثلة الشابة ديبيكا بادوكون في النسخة المعدلة من فيلم وارنر براذرز الشهير The Intern ، ليحل محل الممثل الراحل ريشي كابور الذي توفي في عام 2020، قبل البدء في تصوير دوره.

يلعب باتشان الذي يبلغ من العمر 78 عاما، نفس الدور الذي قدمه روبرت دي نيرو، في النسخة الأمريكية من The Intern، أمام آن هاثاواي، الذي طرح عام 2015 وحقق نجاحا ملحوظا، فيما وصلت إيراداته عالميا إلى حوالي 195 مليون دولار.

وعبر باتشان عن سعادته لتقديم هذا الدور وقيادة نسخة بوليوود من فيلم The Intern، من خلال تغريدة له على حسابه بموقع تويتر، وتطلعه للمشاركة مع بادوكون، والمخرج أميت شارما.