وفاة الفنانة نادية العراقية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

نادية العراقية توفيت صباح اليوم عن عمر ناهز الـ57 عاما متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا حيث أكدت خبر الوفاة ابنتها في تدوينة عبر الفيسبوك.

وفاة الفنانة نادية العراقية

ابنة نادية العراقية، مي محروس رثت والدتها بحزن كبير قبل قليل عبر حسابها على فيسبوك وكتبت: "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، ارجوا الدعاء لها و قراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله و إن إليه راجعون".

مي محروس سبق وأن كشفت قبل ساعات بأن حالة والدتها صعبة جدا ودعت محبيها بالدعاء لها قائلة في تدوينة عبر الفيسبوك :"ماما حالتها بقت فوق الخطر للاسف الشديد و ربنا يستر في الساعات اللي جاية انا بس اتمنى ترجع يوم واحد ع الاقل اسمع صوتها و أشوف ضحكتها و اشم ريحتها انا مش عايزة اكتر من كده عايزة اعرف راضية عني ولا لأ انا بجد بحبك أوي يا ماما يا أجمل صاحبة في الدنيا مش هلاقي زيك والله أنتي غالية أوي يا ماما يارب ما تحرمني منها و من حنانها يارب".

وكانت نادية العراقية دخلت العناية المركزة وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، بعد تدهور حالتها الصحية.​​​​​​ في الأيام الأخيرة.

تفاصيل اصابة نادية العراقية بكورونا وتدهور صحتها

الفنانة نادية العراقية كانت قد أقلقت الجمهور على حالتها الصحية قبل حوالي 3 أسابيع بعد ان كشفت عن إصابتها بفيروس كورونا حيث كتبت عبر فيسبوك: "هجمت الكورونا علي بيتنا ربنا مايوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي مايكون عاملة حادثة واتكسرت.. اللي جتله كورونا يحكيلي عمل ايه وهل هناك أطباء ييجو البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم.. وحرّصوا الموضوع خطير".

نادية العراقية كذلك اعلنت عن تعرضها لنزيف حاد في العين اليمنى، وناشدت نقابة المهن التمثيلية بأن توفر لها تأمينا صحيا لتغطية نفقاتها الصحية.

معلومات عن نادية العراقية

الفنانة نادية العراقية اسمها الحقيقي هو "فاتن فتحي" قد بدأت مشوارها الفني في العراق، ثم انتقلت إلى مصر وشاركت في تقديم العديد من الأدوار في الدراما والسينما، وكان أول أعمالها بمصر مسلسل "سامحوني ماكنش قصدي" مع الفنان ممدوح عبدالعليم، في عام 2000، كما شاركت في العديد من الأعمال المهمة مع كبار النجوم مثل الفنان نور الشريف، ويحيي الفخراني، وسمير غانم، وكان آخر عمل شاركت فيه خلال الفترة الماضية مسلسل "2 في الصندوق" مع كل من الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، وقد عرض المسلسل في شهر رمضان الماضي.