"سنشتاق لروحك الطيبة" .. نجوم الفن ينعون الفنانة نادية العراقية برسائل مؤثرة

الفنانة نادية العراقية التي تم الإعلان عن وفاتها صباح اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا، نعاها العديد من نجوم الوطن العربي في الخليج ومصر، حيث تحظى الفنانة الراحلة بشعبية كبيرة بسبب أدوارها الكوميدية التي اشتهرت بها خلال مسيرتها الطويلة.

نجوم مصر ينعون الراحلة نادية العراقية

الفنانة زينة ودعت الفنانة نادية العراقية عبر حسابها على "انستجرام" في رسالة قدمت فيها التعازي لأسرتها وجميع محبيها كما طلبت من متابعيها الدعاء للفنانة الراحلة فكتبت زينة: "الله يرحمك ويصبر ولادك وكل حبايبك ارجوا الدعاء لها بالرحمة والمغفرة"، الفنانة رانيا يوسف علقت كذلك عبر حسابها على "تويتر" على وفاة الفنانة نادية العراقية حيث كتبت تدوينة قدمت من خلالها التعازي لأبنائها فكتبت: " الله يرحمك انا لله وانا اليه راجعون .. والهم أبنائها الصبر"، كما علقت الفنانة دينا على رحيل نادية العراقية فكتبت: "انا لله وانا اليه راجعون. الفنانة نادية العراقية في ذمة الله، اللهم ارحمها واغفر لها نسألكم الدعاء".

رسائل مبكية من نجوم الخليج في وداع نادية العراقية

الآء حسين الفنانة العراقية نعت كذلك الراحلة عبر حسابها على "انستجرام" حيث نشرت صورة لها، وكشفت عن معاناة نادية العراقية خلال مسيرتها فكتبت الآء حسين: "انا لله وانا اليه راجعون نادية العراقية شكد صبرت وعانت في كل مراحل حياتها الطيبة الكريمة الغالية مودعة بالله".

الإعلامي العراقي علي الخالدي نعى كذلك الفنانة الراحلة عبر حسابه على "انستجرام"، وعبر عن حزنه لهذا الرحيل فكتب: "نادية العراقية في ذمة الله إثر إصابتها بفيروس كورونا رحمك الله ايتها الاصيلة سنشتاق لروحك الطيبة يا حبيبتي انا لله وانا اليه راجعون".

كما علقت الإعلامية مي العيدان على رحيل الفنانة نادية العراقية فكتبت: "الفنانة نادية العراقية في ذمة الله، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ادعولها فالدعاء رزق الميت".

موعد ومكان جنازة الفنانة نادية العراقية

نادية العراقية من المقرر أن تشييع جنازته ظهر اليوم من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر بمصر، وذلك على حسب ما أعلنت ابنتها مي محروس، والفنانة نادية العراقية اسمها الحقيقي هو "فاتن فتحي" قد بدأت مشوارها الفني في العراق، ثم انتقلت إلى مصر وشاركت في تقديم العديد من الأدوار في الدراما والسينما.

وكان أول أعمالها بمصر مسلسل "سامحوني ماكنش قصدي" مع الفنان ممدوح عبدالعليم، في عام 2000، كما شاركت في العديد من الأعمال المهمة مع كبار النجوم مثل الفنان نور الشريف، ويحيي الفخراني، وسمير غانم، وكان آخر عمل شاركت فيه خلال الفترة الماضية مسلسل "2 في الصندوق" مع كل من الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، وقد عرض المسلسل في شهر رمضان 2020، كما شاركت في مسلسل "أحسن أب" مع الفنان علي ربيع والذي عرض رمضان الماضي.