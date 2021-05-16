مجدي الهواري يحرج ريهام سعيد بعد تدخلها في أزمة محمد سامي.. والمذيعة ترد بالفيديو

أزمة كبيرة نشبت بين المخرج مجدي الهواري والإعلامية المصرية ريهام سعيد بعد وقف تعاون الشركة المتحدة مع المخرج محمد سامي مؤخرًا، حيث كتب الهواري تعليقا اعتبرته الإعلامية المصرية بمثابة شماتة في سامي فعاتبته في تعليق على التدوينة.

ريهام سعيد ترد على حملة الهجوم عليها

إلا أن مجدي الهواري حرص على الرد بقسوة على تعليق ريهام سعيد ونفى تمامًا أن يكون المقصود من تدوينته التعليق على أزمة محمد سامي وأنه كان يقصد شيئًا مختلفًا تمامًا، وهو ما جعل ريهام سعيد تحرص على توضيح الأمر من خلال مقطع فيديو جديد نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

ودافعت ريهام سعيد عن نفسها بعد الأزمة التي وقعت بينها وبين مجدي الهواري، كما شككت في الحساب الذي يحمل اسمها وقام بالتعليق على تدوينة المخرج المصري، كما أكدت أنها سوف ستتوقف عن التعليق عن أي شيء وأنها لن تتدخل في أي أزمة لا تخصها أو تساند أحدًا لأنها تعرضت للخذلان من قبل الكثيرين في أزماتها.

ريهام سعيد تعلن عدم تدخلها في أزمات زملائها

وأوضحت ريهام أن هناك العديد من الحسابات المزيفة التي تحمل اسمها وتعلق على تدوينات المشاهير الآخرين، لافتة إلى أنها عندما تصرح بأي شيء سوف يكون من خلال بث مباشر عبر صفحتها الموثقة، لافتة إلى أنها لن تتدخل في أي شيء يخص أي شخص آخر فيما بعد، وحتى إن قام أحد بالخطأ في حقها فسوف تأخذ حقها بالقانون وليس على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن مجدي الهواري كان قد كتب تزامنًا مع أزمة المخرج محمد سامي: "عارفين المثل اللي بيقول لا يصح إلا الصحيح ولا ايه؟"، ووقتها اعتقدت ريهام سعيد أن المقصود بكلام الهواري هو المخرج محمد سامي فردت من خلال منسوب لها وقالت: "بس مش أنت اللي تكتب البوست ده، لأنه في الآخر زميل والزملاء يقفوا جنب بعض مش يشمتوا في بعض".

أزمة مجدي الهواري وريهام سعيد

وهو ما جعل الهواري يرد على ريهام سعيد في تعليق قال فيه "مين الآخر ومين الزميل ومين اللي بيشمت.. أعتقد كلامك لحد تاني، وفي مكان تاني وبالرغم إني مش محتاج أبرر ولكن أنا سمعت الخبر من التعليقات، ومش محتاج أقول المقصود الحقيقي من البوست، أعتقد إن حلفاني يكفي ومش مضطر أبرر"

وأضاف "أنا حر في ما أدونه على حسابي الشخصي، ومش هخش أبدا في نوع من التريندات، لإني مش من المدرسة دي خالص، ولا من الناس اللي بتعمل كدة، وهتلاقي متابعيني وأصدقائي شبهي ومحترمين زيي، وكمان ولا محتاج شهرة مثلا، وتاريخي يشهد على احترامي للجميع ومن الجميع تحياتي، هتلاقي ناس تانية في أكونتات تانية عايزة لقطة وماشيين مع التريند، مش هنا ! ولا أنا . نقطة".