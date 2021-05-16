منى السابر تحتفل بعيد ميلاد ابنتها حلا الترك رغم الخلافات: "أحبك دائمًا وأفتقدك"

منى السابر رغم خلافها العلني مع ابنتها الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، والذي وصل إلى حد المحاكم والقضايا والتهديد بسجنها، إلا أنها لم تستطع تجاهل تهنئة ابنتها بعيد ميلادها الـ19 الذي وافق يوم أمس السبت 15 مايو.

منى السابر تحتفل بعيد ميلاد ابنتها حلا الترك رغم الخلاف

وحرصت منى السابر على توجيه تهنئة خاصة لابنتها حلا الترك، بالرغم من الأزمة التي انتشرت تفاصيلها طوال الفترة الماضية، حيث نشرت عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، رسالة تهنئة لابنتها وقالت فيها: "عيد ميلاد سعيد لابنتي المميّزة.. أحبكِ اليوم وغداً ودائماً"، كما شاركت أيضاً صورة تعبيرية لأم تحمل طفلة ويشكلان معاً قلب كبير، تعبيرًا عن مدى قوة علاقة الأم بابنتها.

كذلك أعادت نشر مقطع فيديو من أحد البرامج التي ظهرت فيها مع ابنتها قبل الأزمة، وقت أن كانت تعيش معها وتسافر معها إلى الخارج، وعلقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد.. أفتقدك".

والد حلا الترك يوجه لها رسالة في عيد ميلادها

من جانبه قرر المنتج البحريني محمد الترك تهنئة ابنته بعيد ميلادها ونشر صورة لها عبر انستجرام، وعلق عليها بقوله: "كل عام وانتي أميرتي ربي يحميك ويحفظك لي يارب ياخذ من عمري ويعطيك".

الجدير بالذكر أن منى السابر قد كشفت تطورات قضيتها مؤخرًا مع ابنتها حلا الترك، وموقفها القانوني في القضية بعد انتهاء المهلة المحددة لها لدفع مبلغ 200 ألف دينار بحريني لابنتها أو الحبس لمدة عام، وقالت منى السابر في تصريحات لها إنها تقدمت بطلب لاستبدال عقوبة الحبس بعد فشلها في جمع المبلغ المطلوب في المهلة المحددة، وأشارت إلى أنها مثل أي متهم في هذه القضايا لا تعرف الخطوة القادمة، ولكنها تنتظر العقوبة البديلة.

أزمة منى السابر وحلا الترك

وقالت منى السابر في تصريحاتها إن العقوبة المنتظرة دوت الخليج العمل اليدوي بدلاً من السجن، وأضافت: "للأسف الكل عارف إنو أنا رح انسجن بما انو الحكم طلع وكذا شخص صرح انه أنا علي حكم سجن وبس أنا قاعدة أنطر استبدال العقوبة يلي تقدمت من قبل مكتب الشيخة سلوى.. والمبلغ هو 20 ألف و300 يعني 200 ألف ريال و300 ها هذا المبلغ النهائي، ومابعرف كيف صار 200 ألف ولا أعرف من وين هالخبرية ولم تطلع مني هذه الكلمة ما يوازي 20 ألف دينار بحريني و 300، وبصراحة أنا لهلق من المبلغ كامل قدرت جمع 2000 دينار".

كذلك شددت منى السابر على أن دنيا بطمة ووالد حلا الترك وجدتها هم السبب في تفاقم الأزمة بينها وبين الابنة وسبب الأزمات التي تمر بها خلال الفترة الحالية.