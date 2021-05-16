"شائعات تحولت إلى حقيقة وتجاهل من زملائها".. الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

الفنانة نادية العراقية توفيت منذ ساعات في إحدى المستشفيات المصرية على إثر إصابتها بفيروس كورنا التي أعلن عن إصابتها به في نهاية شهر أبريل الماضي، وقد تأزمت حالة الفنانة الشهيرة في الأيام الماضية، مما جعل أبنائها يطالبون بالدعاء لها.

آخر ما كتبته الفنانة الراحلة نادية العراقية

نادية العراقية واجهت قبل وفاتها أيام صعبة وتحديدا بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا مما تسبب في نقلها إلى المستشفى، وكان آخر ما كتبته "فاتن فتحي" الشهيرة بنادية العراقية عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" تفاصيل الإصابة والأزمة التي تعرضت لها، كما طلبت من متابعيها مساندتها وتقديم المساعدة عن طريق الكشف عن تجاربهم مع الفيروس، فكتبت: "هجمت الكورونا علي بيتنا ربنا مايوريها لحد..مش عرفه ليلي من نهاري بخطرف ومتكسره زي ميكون عامله حادثة واتكسرت..الي جتله كورونا يحكيلي عمل ايه وهل هناك اطباء يجو البيت يعملو تحاليل دم..دعواتكم وحرصو الموضوع خطير"

أيام صعبة عاشتها نادية العراقية قبل رحيلها

نادية العراقية بعد أيام قليلة من إعلان إصابتها، تدهورت حالتها بشكل سريع وكشفت ابنتها مي محروس عن الوضع الصحي لوالدتها ودخولها العناية المركزة وطلبت الدعاء لها، وتحديدا بعدما بات وضعها الصحي حرج، كما أشارت إلى أنها لم يعد من الممكن أن تراه بسبب الإجراءات المفروضة فكتبت: "ماما في العناية المركزة و حالتها حرجة جداً ارجوكم ادعولها انها تقوم بالسلامة بحق الايام المفترجة دي يارب انا مقدرش اعيش من غيرها يارب قومهالي بالسلامة أنا مش عارفة حتى اشوفها"، وتابعت: "ماما ارجعيلنا و ارجعي لبابا احنا اتكسرنا جامد اوي بجد احنا عايزينك وسطنا.. يارب ريح قلب ابويا و طمنه عليها يارب".

مي محروس قبل إعلان وفاة والدتها بساعات نشرت رسالة أخيرة عبر حسابها على "فيس بوك" أكدت فيها على خطورة حالة والدتها، وطلبت الدعاء من محبيها فكتبت: "ماما حالتها بقت فوق الخطر للاسف الشديد و ربنا يستر في الساعات اللي جاية انا بس اتمنى ترجع يوم واحد على الاقل اسمع صوتها و اشوف ضحكتها و اشم ريحتها انا مش عايزة اكتر من كده عايزة اعرف راضية عني ولا لأ انا بجد بحبك اوي يا ماما يا اجمل صاحبة في الدنيا مش هلاقي زيك والله انتي غالية اوي يا ماما يارب ما تحرمني منها و من حنانها يارب".

نادية العراقية واجهت شائعات قبل وفاتها

نادية العراقية واجهت في شهر فبراير الماضي العديد من الشائعات حول وفاتها مما جعل نجلها ادهم محروس يرد على هذه الشائعات بنشر صورة تجمعه بوالدته، ويؤكد على انها بخير، كما قامت الفنانة العراقية بتوجيه رسالة لمروجي هذه الشائعات عبر حسابها على "فيس بوك" طلبت فيها بعدم استعجال الكتابة عن خبر وفاتها فكتبت: "كنت بسمع شائعات كتير عن فنانين لكن اليوم حسيت باحساس مؤلم انك تقرأ نعيك وانت حي ..متستعجلوش انا مش مخلده يومي جي معرفش امتي بس اهلا بلقاء ربنا وربي يحسن ختامنا جميع".

كما كشفت الفنانة العراقية عن مواجهتها لأزمة بسبب عدم تواصل أحد من زملائها في الوسط الفني، كما دعمت الفنانة حورية فرغلي التي كشفت أيضا عن حزنها بسبب طريقة تعامل الوسط الفني معها بعدما ابتعدت عن الأضواء بسبب وضعها الصحي، وأكدت نادية العراقية أنها مرت بنفس الأزمة وأن ارتباطها بأسرتها هو من منعها من الانتحار بسبب هذه المواقف الصعبة فكتبت عبر حسابها على "فيس بوك: "محدش بيسأل إلا لو فيه مصلحة ..انا حاسة بيها لاني زيها ..لولا حب الناس والعيلة كنت انتحرت قهرا..ربنا معاكي حورية وبيتي مفتوح ليكي وقلبي..بحبك".

معلومات عن الفنانة نادية العراقية

نادية العراقية اسمها الحقيقي هو "فاتن فتحي" قد بدأت مشوارها الفني في العراق، ثم انتقلت إلى مصر وشاركت في تقديم العديد من الأدوار في الدراما والسينما، وكان أول أعمالها بمصر مسلسل "سامحوني ماكنش قصدي" مع الفنان ممدوح عبدالعليم، في عام 2000، كما شاركت في العديد من الأعمال المهمة مع كبار النجوم مثل الفنان نور الشريف، ويحيي الفخراني، وسمير غانم، وكان آخر عمل شاركت فيه خلال الفترة الماضية مسلسل "2 في الصندوق" مع كل من الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، وقد عرض المسلسل في شهر رمضان 2020، كما شاركت في مسلسل "أحسن أب" مع الفنان علي ربيع والذي عرض رمضان الماضي.