صور جنازة نادية العراقية وسط غياب النجوم وانهيار أبنائها

نادية العراقية النجمة الراحلة تم تشييع جنازتها قبل قليل من مسجد الحجاز بمنطق الهرم بحضور عدد كبير من المقربين منها الذين قرروا مساندة أسرتها في هذا الموقف الصعب.

صور من جنازة نادية العراقية وغياب النجوم

وسيطرت حالة الحزن على أبناء الفنانة الراحلة نادية العراقية خلال تشييع جنازتها إثر وفاتها بسبب فيروس كورونا بعد مرور أيام من إصابتها به ونقلها إلى المستشفى في غرفة العناية المركزة.

وتداول الجمهور العديد من الصور الخاصة بجنازة الفنانة الراحلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت فيها ملامح الحزن على الأسرة، وانهيار أبنائها كما شهدت الجنازة غياب نجوم الفن.

ابنة نادية العراقية تودعها برسالة مؤثرة

وكانت مي محروس ابنة الفنانة نادية العراقية، قد أعلنت وفاة والدتها ونعتها عبر حسابها على فيسبوك، حيث كتبت صباح اليوم الأحد: "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، ارجوا الدعاء لها و قراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون"، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع نبأ وفاة الفنانة الراحلة وتمنوا لها الرحمة والمغفرة والصبر لأسرتها.

كما نعى نادية العراقية عدد كبير من النجوم بالوسط الفني والإعلامي ومنهم رانيا يوسف وإيمان السيد ودينا وعمرو محمود ياسين وزينة وإنجي علي وآلاء حسين ومي العيدان وغيرهم.

تفاصيل الأزمة الصحية الأخيرة لنادية العراقية

وكانت نادية العراقية قد واجهت قبل وفاتها أيام صعبة وتحديدا بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا مما تسبب في نقلها إلى المستشفى، وكان آخر ما كتبته "فاتن فتحي" الشهيرة بنادية العراقية عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" تفاصيل الإصابة والأزمة التي تعرضت لها، كما طلبت من متابعيها مساندتها وتقديم المساعدة عن طريق الكشف عن تجاربهم مع الفيروس، فكتبت: "هجمت الكورونا علي بيتنا ربنا ما يوريها لحد..مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسره زي ميكون عامله حادثة واتكسرت..الي جتله كورونا يحكيلي عمل ايه وهل هناك اطباء يجو البيت يعملو تحاليل دم..دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير"

الجدير بالذكر أن الفنانة نادية العراقية اسمها الحقيقي هو "فاتن فتحي" قد بدأت مشوارها الفني في العراق، ثم انتقلت إلى مصر وشاركت في تقديم العديد من الأدوار في الدراما والسينما.

وكان أول أعمالها بمصر مسلسل "سامحوني ماكنش قصدي" مع الفنان ممدوح عبدالعليم، في عام 2000، كما شاركت في العديد من الأعمال المهمة مع كبار النجوم مثل الفنان نور الشريف، ويحيي الفخراني، وسمير غانم، وكان آخر عمل شاركت فيه خلال الفترة الماضية مسلسل "2 في الصندوق" مع كل من الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، وقد عرض المسلسل في شهر رمضان 2020.