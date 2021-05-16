عمار عبد الخالق القصيدة بوصفها مفارقة فاجعة

علي حسن الفواز – ناقد عراقي:

تبقى رهاناتُ الشاعر هشةً، رغم قسوة العالم، إذ ينزع عبر تلك الهشاشة الى تعديل عتبات وجوده، منصات كتابته، زواياه انوجاده في الزمن، أو في اللغة، وهذا ما يجعل الكتابة الشعرية فاقدة لليقين، ومسكونة بهاجس المغايرة، حيث قلق الشعر من المكوث، وحيث احساسه بالعطب والفساد إزاء التكرار.

الشاعر عمار عبد الخالق يدرك سرائر هذه اللعبة الماكرة، مثلما يسعى الى أنسنة خوفه، ليس لاكتساب شجاعة المواجهة على طريقة الفرسان، أو لتسويغ شجاعة الخطاب، بل لكي يمارس وظيفة الشاعر الرائي، وهي وظيفة عسيرة، إذ تورطه بوظائف اكثر مكرا، ربما يكون فيها اللص والمشاغب والحكواتي والخيميائي، لكن أقسى مافيها أن يكون مفارقا، حيث المشاكلة مع اللغة، وتحويل هشاشة الرهان الى نوع من المغنطة الجاذبة، إذ يستدعي الموجود الى “القصيدة” بوصفها رهانا، وخطابا، أو بوصفها لعبة تتسع للتحولات الخارقة عبر الرؤيا، وعبر اللغة ذاتها..

قصيدة” الغراب العطشان يلتزم بالوقاية الصحية” تنفتح على مفارقات مدهشة، تبدأ من مفارقة البلاغة، ولا تنتهي عند مفارقة الرؤيا، وعلى نحو يجعل هذه القصيدة، وكأنها نص في الاحتجاج، وفي مايمكن تسميتها ب”الكتابة الصاخبة” تلك التي تتسع للأصوات، وللصور السريالية، وللمناصات التي يستعيرها من العلوم والمقابر والمصحات والمخابر ومن ذاكرة المنفى والجوع، ليبدو المُركّب الصوري تمثيلا فاضحا لشعرية تلك المفارقة، ولمغادرة الفكرة القديمة عن “متردم الشعراء” إذ يمدّ الشاعر لسانه ساخرا من ذاكرة البلاغة، ومن “نسيب” الشعراء المبجلين، ليفتح قاموسه الدامي على سيرة تتسع للانزياح، وأحسب أن هذا الرهان، رغم هشاشته وسيولته، يبقى رهانا جامحا للتمرد، وللتعرية، وربما لنزع معطف الشاعر الأب الذي ترك وصيته للولد المارق.

“احذر من الايديولوجيات، الكتب السماوية مطلية بمسامير مكنسة الادمغة المعطلة بالتلفاز.

خارج المتن

تقاوم الغرفة اصوات الاشجار العريضة الأيادي

خارج المتن

مهرج يذبح القصيدة

خارج المتن

المحرم الوطني للاوراق الكبيرة يتطاير بالبيان القومي على الغابات المحترقة

خارج المتن

الاحتجاج مسقط الاولين وينبوع الاخرين”

قصيدة المروق، هي مايكتبه عمار عبد الخالق، قصيدة اللاطمئنان، اللابيان، حيث تتحول اللعبة الشعرية الى نوع من “سأم بودلير” أوالى نوع من “شهوانية رامبو” حيث تقترب التفاصيل من الجحيم، وحيث تتحول “الكلمات” الى مايشبه غواية مالارميه، المسكون بفكرة ” أن العالم كلمات” وهذا مايُعطي لقصيدة عمار نزقا، يدفعها لأن تكون مراودة، لا تستكين عندها بداهة اللغة، ولا يقف عندها الشاعر الا بوصفه متمردا او لصا، فلم يعد يمارس وظيفة الشاهد، تلك التي الوظيفة الساذجة المسكونة بالخداع، والخاضعة الى ذاكرة البيان القومي، او الى متن المقدس والسلطة وقسوة الحروب الأهلية.

مايكتبه عمار يتشظى عبر “اللعب” الى علامات لاتختصر العالم على طريقة السيميائيين، بل تجعله أكثر تقبلا للهشاشة بوصفها-هنا- جزءا من لعبة التسلل الى أنساق العالم، وللخروج عن الذاكرة والمعطف والسيرة، الى مايشبه البوح الشخصي، أو الاعتراف بأن العالم لم يعد صالحا للتواصل الحكواتي، وعلى الشعراء أن يمارسوا “خرابهم الجميل” كما قال أليوت، خراب التاريخ والبرجوازية والمنافي والحكومات والسجون والامراض والمتاحف، وباتجاه أن تكون القصيدة هي ذاتها عري العالم، أو فضائحه المقبلة، تلك التي تكشف اللحم الحي للغة، والخوف العميق الذي اسهم في طرد الشعراء كما الانبياء من الجنة..

“أبواب حديثة

عند ارتفاع اصوات المولدات

غمضت عينيها من الحروب الاهلية

متخثرة في رقصة دم اسود قد ينمو من جديد

بين آهات معامل البلوك

وبين اسلاك العبودية”

توظيف اليومي في قصيدة عمار عبد الخالق يتجوهر عند تلك اللعبة التي اقترحها فتغنشتاين، لكنها تظل اللعبة الاخطر، في التعزيم والاستدعاء، وعلى اعطائها شغف اللذة، وغموض السحر، واستيهام المكاشفة، إذ يبدو اليومي في حضوره صورة للاحتجاج، فالأبواب والمولدات والبلوك والاسلاك تتحول الى مرموزات للقسوة، ولما تصنعه “الحروب الأهلية” من بشاعة، أكثر ضحاياها أولئك الواقعون في “مصيدة التسلل”

قصيدة عمار تتبنى المكاشفة، أو قد تحمل شيئا من المباشرة، لكنها بالمقابل تستأنف اللعبة الشعرية من خلال المفارقة، تلك التي تشبه “الكوانتم” حيث طاقة التوهج، والسرعة، وحيث رائحة الاشياء وهي تقاوم المحو والذبول، وكأنه أراد أن يعترف بمفارقة التحول من الرؤية الى الرؤيا، ومن الشهادة الى المخاتلة، ومن الأرخنة الى السرد، حيث عمد وبقصدية واضحة الى استثمار طاقة الشعرية في النثرليصطنع من خلالها علاقات وصورا، وحتى أفكارا يبدو فيها اليوميمسكونا بهواجس تعبيرية تعكس قلق الشاعر الوجودي في اللغة وفيالمكان، وازاء عالم يتقشر عن بداهاته وصياناته القديمة، وما عاد يملكسوى اللغة، فهي الغطاء والزي والوجد واللذة، وهذا ما جعل قصيدتهبروحها الصاخبة تستحضر شراهتها من خلال بساطتها، مثلما تستأنف لعبتها من خلال نزق الشاعر وهو يمارس الاحتجاج والاستدعاء، وكأنه يدرك أن اللغة هي آخر ماتبقى، ووحدها من يصنع العالم والمعنى، وأنْ يهبَ الكائن قوة الحضور، وأن يتلمس من خلالها الوجع الذي يطفر من ذلك اليومي البشع مثل نداء قديم أو بوح خبىء

او لهاث عند جسد يتشظى بالبياض.