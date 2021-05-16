عمار عبد الخالق القصيدة بوصفها مفارقة فاجعة

علي حسن الفواز – ناقد عراقي:
تبقى رهاناتُ الشاعر هشةً، رغم قسوة العالم، إذ ينزع عبر تلك الهشاشة الى تعديل عتبات وجوده، منصات كتابته، زواياه انوجاده في الزمن، أو في اللغة، وهذا ما يجعل الكتابة الشعرية فاقدة لليقين، ومسكونة بهاجس المغايرة، حيث قلق الشعر من المكوث، وحيث احساسه بالعطب والفساد إزاء التكرار.
الشاعر عمار عبد الخالق يدرك سرائر هذه اللعبة الماكرة، مثلما يسعى الى أنسنة خوفه، ليس لاكتساب شجاعة المواجهة على طريقة الفرسان، أو لتسويغ شجاعة الخطاب، بل لكي يمارس وظيفة الشاعر الرائي، وهي وظيفة عسيرة، إذ تورطه بوظائف اكثر مكرا، ربما يكون فيها اللص والمشاغب والحكواتي والخيميائي، لكن أقسى مافيها أن يكون مفارقا، حيث المشاكلة مع اللغة، وتحويل هشاشة الرهان الى نوع من المغنطة الجاذبة، إذ يستدعي الموجود الى “القصيدة” بوصفها رهانا، وخطابا، أو بوصفها لعبة تتسع للتحولات الخارقة عبر الرؤيا، وعبر اللغة ذاتها..
قصيدة” الغراب العطشان يلتزم بالوقاية الصحية” تنفتح على مفارقات مدهشة، تبدأ من مفارقة البلاغة، ولا تنتهي عند مفارقة الرؤيا، وعلى نحو يجعل هذه القصيدة، وكأنها نص في الاحتجاج، وفي مايمكن تسميتها ب”الكتابة الصاخبة” تلك التي تتسع للأصوات، وللصور السريالية، وللمناصات التي يستعيرها من العلوم والمقابر والمصحات والمخابر ومن ذاكرة المنفى والجوع، ليبدو المُركّب الصوري تمثيلا فاضحا لشعرية تلك المفارقة، ولمغادرة الفكرة القديمة عن “متردم الشعراء” إذ يمدّ الشاعر لسانه ساخرا من ذاكرة البلاغة، ومن “نسيب” الشعراء المبجلين، ليفتح قاموسه الدامي على سيرة تتسع للانزياح، وأحسب أن هذا الرهان، رغم هشاشته وسيولته، يبقى رهانا جامحا للتمرد، وللتعرية، وربما لنزع معطف الشاعر الأب الذي ترك وصيته للولد المارق.
“احذر من الايديولوجيات، الكتب السماوية مطلية بمسامير مكنسة الادمغة المعطلة بالتلفاز.
خارج المتن
تقاوم الغرفة اصوات الاشجار العريضة الأيادي
خارج المتن
مهرج يذبح القصيدة
خارج المتن
المحرم الوطني للاوراق الكبيرة يتطاير بالبيان القومي على الغابات المحترقة
خارج المتن
الاحتجاج مسقط الاولين وينبوع الاخرين”
قصيدة المروق، هي مايكتبه عمار عبد الخالق، قصيدة اللاطمئنان، اللابيان، حيث تتحول اللعبة الشعرية الى نوع من “سأم بودلير” أوالى نوع من “شهوانية رامبو” حيث تقترب التفاصيل من الجحيم، وحيث تتحول “الكلمات” الى مايشبه غواية مالارميه، المسكون بفكرة ” أن العالم كلمات” وهذا مايُعطي لقصيدة عمار نزقا، يدفعها لأن تكون مراودة، لا تستكين عندها بداهة اللغة، ولا يقف عندها الشاعر الا بوصفه متمردا او لصا، فلم يعد يمارس وظيفة الشاهد، تلك التي الوظيفة الساذجة المسكونة بالخداع، والخاضعة الى ذاكرة البيان القومي، او الى متن المقدس والسلطة وقسوة الحروب الأهلية.
مايكتبه عمار يتشظى عبر “اللعب” الى علامات لاتختصر العالم على طريقة السيميائيين، بل تجعله أكثر تقبلا للهشاشة بوصفها-هنا- جزءا من لعبة التسلل الى أنساق العالم، وللخروج عن الذاكرة والمعطف والسيرة، الى مايشبه البوح الشخصي، أو الاعتراف بأن العالم لم يعد صالحا للتواصل الحكواتي، وعلى الشعراء أن يمارسوا “خرابهم الجميل” كما قال أليوت، خراب التاريخ والبرجوازية والمنافي والحكومات والسجون والامراض والمتاحف، وباتجاه أن تكون القصيدة هي ذاتها عري العالم، أو فضائحه المقبلة، تلك التي تكشف اللحم الحي للغة، والخوف العميق الذي اسهم في طرد الشعراء كما الانبياء من الجنة..
“أبواب حديثة
عند ارتفاع اصوات المولدات
غمضت عينيها من الحروب الاهلية
متخثرة في رقصة دم اسود قد ينمو من جديد
بين آهات معامل البلوك
وبين اسلاك العبودية”
توظيف اليومي في قصيدة عمار عبد الخالق يتجوهر عند تلك اللعبة التي اقترحها فتغنشتاين، لكنها تظل اللعبة الاخطر، في التعزيم والاستدعاء، وعلى اعطائها شغف اللذة، وغموض السحر، واستيهام المكاشفة، إذ يبدو اليومي في حضوره صورة للاحتجاج، فالأبواب والمولدات والبلوك والاسلاك تتحول الى مرموزات للقسوة، ولما تصنعه “الحروب الأهلية” من بشاعة، أكثر ضحاياها أولئك الواقعون في “مصيدة التسلل”
قصيدة عمار تتبنى المكاشفة، أو قد تحمل شيئا من المباشرة، لكنها بالمقابل تستأنف اللعبة الشعرية من خلال المفارقة، تلك التي تشبه “الكوانتم” حيث طاقة التوهج، والسرعة، وحيث رائحة الاشياء وهي تقاوم المحو والذبول، وكأنه أراد أن يعترف بمفارقة التحول من الرؤية الى الرؤيا، ومن الشهادة الى المخاتلة، ومن الأرخنة الى السرد، حيث عمد وبقصدية واضحة الى استثمار طاقة الشعرية في النثرليصطنع من خلالها علاقات وصورا، وحتى أفكارا يبدو فيها اليوميمسكونا بهواجس تعبيرية تعكس قلق الشاعر الوجودي في اللغة وفيالمكان، وازاء عالم يتقشر عن بداهاته وصياناته القديمة، وما عاد يملكسوى اللغة، فهي الغطاء والزي والوجد واللذة، وهذا ما جعل قصيدتهبروحها الصاخبة تستحضر شراهتها من خلال بساطتها، مثلما تستأنف لعبتها من خلال نزق الشاعر وهو يمارس الاحتجاج والاستدعاء، وكأنه يدرك أن اللغة هي آخر ماتبقى، ووحدها من يصنع العالم والمعنى، وأنْ يهبَ الكائن قوة الحضور، وأن يتلمس من خلالها الوجع الذي يطفر من ذلك اليومي البشع مثل نداء قديم أو بوح خبىء
او لهاث عند جسد يتشظى بالبياض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمار عبد الخالق القصيدة بوصفها مفارقة فاجعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.