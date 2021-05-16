جمعية الصحفيين العمانية تنظم مسابقة للدراسات والبحوث الصحفية والإعلامية

مسقط ـ (الوطن):

تنظم جمعية الصحفيين العمانية ممثلةً في اللجنة الثقافية مسابقة جمعية الصحفيين العمانية للدراسات والبحوث الصحفية والإعلامية.

وقال راشد بن حميد الراشدي عضو مجلس ادارة الجمعية رئيس اللجنة الثقافية تشمل المسابقة أربعة مجالات وهي الإعلام الإلكتروني ويشمل قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر- الفيس بوك ـ انستجرام – ..ألخ) والمواقع الإخبارية والإلكترونية العمانية والصحافة المقروءة والتصوير الفوتوغرافي والمجال الإذاعي والبودكاست والمجال التلفزيوني. وذلك من خلال تقديم بحوث وأوراق علمية متخصصة في مجالات الصحافة والإعلام.

وأشار إلى أن المسابقة مخصصة فقط للبحوث التي تهتم بالصحافة والإعلام العماني حيث ستكون المسابقة مفتوحة لجميع الباحثين الذين تنطبق عليهم الشروط من داخل وخارج السلطنة، مشيرا إلى أن استقبال البحوث سيبدأ اعتبارا من يوم الخميس الأول من شهر يوليو القادم وآخر موعد لاستقبال البحوث هو يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021م وسيتم إعلان الفائزين في حفل مخصص للمسابقة يتم تحديده لاحقا.

وقال: تبلغ جوائز المسابقة ٤٠٠٠ ريال عماني مقسمة على الفائزين بالمركز الأول من كل فئة بمبلغ ١٠٠٠ ريال عماني.

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