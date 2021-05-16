بات الأثرية بعبري .. مدينة الألف الثالث قبل الميلاد

عبري ـ العمانية: على بعد 350 كيلومترًا من محافظة مسقط تقع بلدة (بات) بولاية عبري بمحافظة الظاهرة الغنية عن التعريف والتي تنفرد بسجل تاريخي حافل بالمفردات التراثية.

(بات) بلدة الألف الثالث قبل الميلاد والتي أدرجت آثارها ضمن التراث العالمي بمنظمة اليونسكو حيث يرى الزائر لبلدة بات التاريخ ويتصفح ذكريات عصور قديمة وحضارة تليدة تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد.

ويتضح من مقابرها الأثرية فن التطور المعماري من عمارة المقابر على شكل خلية نحل إلى المقابر الأكثر تطورًا والتي تعرف باسم مقابر (حضارة أم النار) حيث تم بناء هذه المقابر من الحجر ويبلغ ارتفاع القبر الواحد ثمانية أمتار منها ما يشتمل على دفينتين والبعض الآخر على خمس دفنات إضافة إلى ذلك القصر الأثري القابع مع بداية مدخل البلد بشوامخه وتراثه العريق.

وقد عُثر في مواقع مختلفة من مدينة بات التاريخية على كمية من العظام البشرية وآثار مختلفة ومتنوعة من الفخار والأشكال والزخارف والأواني الحجرية والنحاسية.

وتبعد بلدة بات عن مركز ولاية عبري بحوالي 30 كيلومترا في الشرق وعُثر فيها على مدافن عبارة عن أشكال شبه هرمية مبنية من الحجارة بطريقة هندسية متقنة كما توجد أعداد كبيرة من المدافن تحيط بالبلدة من جميع الجهات إلا أن أكبر تجمع لها يقع على بعد حوالي نصف كيلومتر شمال بلدة بات.

وقد تم العثور في موقع التنقيب على بعض الأواني الفخارية والأساور والمقتنيات المنزلية وقد لوحظ أن مدافن بات الأثرية تشبه مثيلات لها في مدافن أم النار والذي يتوقع وجود علاقات تجارية بين عمان والدول الأخرى في عصر ما قبل الإسلام.

كما يوجد بالمدينة عدد من المباني الأخرى الأكبر حجما والتي تبدو كقصور مقارنة بمثيلاتها من الآثار حيث بُنيت هذه القصور من حجارة أكبر حجمًا يزيد طول معظمها على المتر والنصف منها قصر الرجوم وهو أكبرها؛ إذ يتكون من ثماني غرف متحلقة حول بئر يتوسطها ويحيط بالقصر عدد من الغرف المتلاحقة وقصر السلمي وقصر الخفاج وقصر المطيرية.

وفي بلدة بات التاريخية حصون عديدة وهي حصن الوردي وبُني على قمة تلة عالية تتوسط البلدة وهو عبارة عن أربع غرف يحيط بها سور وحصن الغسالة الذي يوجد بداخله بئر أيضًا وبيت العود (المندثر) وحصن الزاميات (المندثر) . ويقصد بلدة بات التاريخية الكثير من السياح من مختلف محافظات السلطنة كما يقصدها سياح من الخارج.