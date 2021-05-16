زينة مكي وزوجها يحذفان صورهما معاً على انستغرام ويثيران الشكوك بانفصالهما

زينة مكي وزوجها الفنان نبيل الخوري يحذفان صورهما معاً على انستغرام ويثيران الشكوك بإنفصالهما في الأيام الماضية وذلك بعد أقل من 7 أشهر على زواجهما واقامتهما حفل زفاف صاخب بحضور المشاهير.

زينة مكي وزوجها يثيران الشكوك بإنفصالهما

وفي التفاصيل، فإن رواد السوشيال ميديا لاحظوا بأن الثنائي زينة مكي والفنان نبيل الخوري قاما بحذف صورهما المشتركة معاً على انستغرام وبينها صور زفافهما ومقاطع الفيديو التي توثق الحفل السعيد، في حين أبقى الثنائي على متابعة بعضهما على انستغرام.

هذه الخطوة أثارت استغراب وتساؤلات رواد السوشيال ميديا ومعجبيهم، فتساءلوا عما اذا كان هذا التصرف يمهد لإعلان انفصالهما القريب أم انه خطوة انغلاق على حياتهما الخاصة، بينما لم يعلق أي من الطرفين على هذه التساؤلات الى الآن او يلمحان الى انفصالهما.

زواج زينة مكي ونبيل خوري قبل 7 اشهر

الثنائي زينة مكي والموسيقي نبيل الخوري كان قد أعلنا زواجهما وخطوبتهما في سبتمبر 2020 بطريقة مميزة حيث نشر حينها نبيل خوري مقطع فيديو وهو يعرض الزواج على زينة مكي في صالة الألعاب الرياضية ويقدم لها خاتم الخطوبة، فعلقت زينة مكي على خطبتها حينها قائلة:" رغم كل شي عم يمرق فيه بلدنا و نحنا.. و رغم كل الزعل يللي بقلبي و بقلبو . نبيل هو السبب يللي عم بيخلّيني اوقف على اجريي كل يوم.. بنُص زعلي و بنُص تعصيبي.. وبنُص تمريني اليوم، بيقللي: بدِّك تصيري مرتي؟ انا يللي بحياتي ما تخيّلت أعمل هيك خطوة.. الا بس فات هّو عحياتي..ايه.. أكيد ايه".

وبعد اسبوعين نشر الثنائي الإعلان الدعائي لأغنية بعنوان "قبل بوقت" كلمات وألحان نبيل خوري وإخراج زينة مكي التي شاركت في التمثيل بالكليب، واعلنت زواجها في تعليق على الأغنية ومن ثم نشرت كليب الأغنية.

يذكر أن الممثلة زينة مكي شاركت في عدة أعمال درامية في العامين الماضيين وبينها "مسألة وقت" و "طريق"، و"دانتيل" مع محمود نصر وسيرين عبد النور، في حين قدم نبيل خوري في مسيرته عدة أغاني من أبرزها وأحدثها أغنية "قلبي يا قلبي" مع نانسي عجرم التي طرحتها قبل عام ونصف.