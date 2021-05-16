نجوم عبروا عن غضبهم من زملائهم واشتكوا من قلة فرص العمل.. مها أحمد ونادية العراقية أبرزهم

يبدو أن قلة الاستعانة ببعض النجوم في الأعمال الفنية تسبب في التأثير على تصرفاتهم، وهو ما جعلهم مؤخرا يشتكون من قلة العمل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ويناشدون زملائهم بالاستعانة بهم في أعمالهم بسبب موهبتهم وتاريخهم الفني المليء بالعديد من الأدوار الهامة.

مها أحمد

الفنانة مها أحمد كانت من أحدث هؤلاء النجوم التي ظهرت بالأمس وهي تشكو من جلوسها بالمنزل وعدم الاستعانة بها في أعمال درامية منذ أن فقدت وزنها الزائد قبل سنوات، فتزامنًا مع تعليقها الصادم على أزمة محمد سامي وانتقادها لكل من أحمد السقا وأمير كرارة بعدم الوقوف بجانبها، قررت الكشف عن سبب تلك الانتقادات في مقطع فيديو نشرته عبر فيسبوك.

مها أحمد قالت: "لجأت لأحد اصدقائي كان زميلي وزميل زوجي، وكان بيروح عند جوزي في بيته وأهل جوزي كانوا فاتحين ذراعيهم ليه والعكس، مش عيب أني أتكلم معاه وأعيط وأقوله أني حزينة بسبب قعدتي في البيت، قولت لمجدي أنا هكلم زمايلنا اللي هما نجوم وأقول لهم إني عايزة اشتغل، قال لي متعمليش كده عشان متقلليش من نفسك، لكن أنا معملتش بكلام مجدي وكلمته وعيطت، وابتديت ادخل في مرحلة اكتئاب لأني عايزة اشتغل، بعد يومين لقيته بيكلمني يقولي في دور حلو اوي، قالي بس كلمي المخرج وافهمي منه، وده مينفعش عشان لازم هم اللي يكلموني، ووافقت وأنا كنت في ساعتها في أشد الاحتياج اني اشتغل، اتفاجئت أنه اتبعتلي دور غير اللي قالي عليه، ومكنش فعال ومليش لازمة في المسلسل".

وتابعت: "كان ممكن تقول لأصحابك شغلوا مها.. رحت طبعًا واستغربت جدًا عايزة أكلمه.. كنت قول لي إنه دور كومبارس ومش هزعل منك.. مكنش لازم أشحت كويس إنكم مترجمنها على إنها شحاته رغم أني كنت مترجماها على إنها سعي.. وبناءً على اللي حصل جالي اكتئاب وعيطت كتير جدًا، خلال تلك الفترة انا تعبت وأخدت أدوية ومازلت باخد الأدوية لحد دلوقت، شئ طبيعي لما ألاقي فيها حاجة بها رد اعتبار ليا، هتكلم وأكتب على صفحتي، وأنا كتبت بصراحة شديدة، ولا بشمت في حد ولا عايزة، ولو عايزة أشمت هشمت في نفسي أني أحسن من ناس كتير وقاعدة في البيت، ربنا كارمني أن أعمالي بتتعرض على الشاشة، ولسه في حكايات كتير مع زملاء كتير هحكيها".

نادية العراقية

الفنانة الراحلة نادية العراقية كانت قد خرجت عن صمتها قبل أشهر من وفاتها، وقالت عبر حسابها على فيسبوك، إنها تعرضت للخذلان من الوسط الفني، وأكدت أن البعض لا يسأل عليها إلا لطلب شيء، وذلك تزامنًا مع أزمة مرض حورية فرغلي، وأضافت

"بكيت بجد وأنا بسمع محادثة حورية فرغلى عن جحود البشر تغير الناس لمجرد أنها تعرضت لحادث وشكلها تغير شوية، ده الواحد عريان عايش وسط ملايين وكأنه فى جزيرة لوحده.. شيء بشع.. على مستوى الوسط الفنى حتى العلاقات الإنسانيه شللية.. محدش بيسأل إلا لو فيه مصلحة.. أنا حاسة بيها لأنى زيها.. لولا حب الناس والعيلة كنت انتحرت".

نشوى مصطفى

الفنانة نشوى مصطفى كانت قد ناشدت زملائها بالوسط الفني بمساعدتها للعودة إلى العمل مرة أخرى والمشاركة في أعمال درامية بعد سنوات من جلوسها بالمنزل، حيث كتبت تدوينة عبر حسابها على فيسبوك قبل عامين تقريبا وقالت فيها: "حد عنده واسطة.. عايزة أمثل، أنا معايا بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج بتقدير جيد جداً ومثلت قبل كده وفيه ناس قالت إني ممثلة يجي مني".

ولاقت التدوينة وقتها انتشارا واسعا وأشاد قطاع كبير من متابعيها بموهبتها وعبروا عن استيائهم من عدم الاستعانة بها في الأعمال التي تعرض حاليا.

فادي خفاجة

الفنان الشاب فادي خفاجة الذي اشتهر بدور "شرف الدين" في مسلسل "يوميات ونيس" عبر كذلك عن استيائه لتجاهل المنتجين له، وكتب قبل فترة على فيسبوك: "طيب ايه يا مخرجين ومنتجين مصر لو العبدالله بعد العمر ده كله مشتغلش في مسلسل واتنين وتلاتة.. مين اللي يشتغل يا ولاد المهنة والأصول".

وأضاف: "ممكن أتحدى أي مخرج أو أي شركة إنتاج بكفاءتي ودراستي وعمري وخبرتي.. والله العظيم لو قالولي بطلها لبطلها.. مشكلتي إني واثق في نفسي بفضل الله.. وربنا الحكم والعدل.. ومطرح مترسي ندقلها".

وائل عبد العزيز

الفنان وائل عبد العزيز كان قد عبر عن غضبه من عدم مشاركته في الدراما المصرية منذ فترة، وذلك تزامنًا مع أزمته مع شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز وانتقاده ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، حيث كتب وائل تدوينة عبر فيسبوك وتساءل عن سبب تجاهل صناع الدراما له رغم إشادتهم به قبل ذلك، ولفت إلى أنه لم يقم من قبل بمضايقة أي زميل له ولم يتعد حدود آداب المهنة.

وتساءل وائل عن سبب تجاهل المنتجين له رغم علاقته الجيدة بهم، وهل سبب ذلك أزمته الشخصية مع شقيقته ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي أم لا، متابعًا: "ليه الأساتذة المنتجين لموسم رمضان متجاهليني تمامًا، وهل يا ترى ده ليه علاقة بالمشاكل الشخصية.. ولو له علاقه أحب افهم ليه.. وهل لو كنت وافقت على طلاق ووافقت على جواز تاني كان زماني بشتغل؟!.. هل في حد له يد في محاربتي في شغلي وليه؟".

ويبدو أن وائل عبد العزيز يلمح أن شقيقته وزوجها لهما يد في عدم استعانة صناع الدراما به للمشاركة في أي من الأعمال الرمضانية، خاصة وأنه أكد على أن هناك أكثر من مخرج كان على وشك الاستعانة به في بعض الأعمال لكن لم يتم الأمر لأسباب مجهولة بالنسبة له، ثم عاد وائل وحذف تدوينته بعد الأصداء التي فعلتها.