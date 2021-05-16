أول صور واضحة لملامح ابنة هبة مجدي .. نسخة عن والدتها أم تشبه أبيها؟

محمد محسن المطرب المصري كشف عن وجه ابنته دهب من زوجته الفنانة هبة مجدي لأول مرة، حيث حرص كل من الثنائي على عدم كشف وجهها بشكل واضح في الصور التي قاما بنشرها في السنوات الماضية.

أول ظهور لدهب ابنة محمد محسن وهبة مجدي

محمد محسن نشر صورة لابنته دهب عبر حسابه على "انستجرام" خطفت الأنظار إليها بشدة في أول ظهور مع والدها بدون إخفاء ملامحها، حيث حرص مع زوجته الفنانة هبة مجدي في السنوات الماضية على نشر العديد من الصور التي تجمعهما مع ابنتهما لكن مع عدم الكشف عن ملامح وجهها، لكن محمد محسن استغل ظهور ابنته معه في الحديث عن معاناته بشكل طريف بسبب رفضها الاقتناع بانتهاء أيام العيد، فكتب المطرب المصري تعليقا على هذا قال فيه: "دهب مش مقتنعة أن العيد خلص امبارح ربنا يكتر أعيادنا ويخلي أحبابنا ويحفظ بلادنا"، وقد بلغ عدد المعجبين بالصور بعد نشرها بدقائق ما يقارب من 15 ألف متابع.

تشابه كبير بين دهب ووالدتها الفنانة هبة مجدي

دهب ابنة كل من الفنان محمد محسن والفنانة هبة مجدي أثارت صورتها جدلا واسعا بعد ظهورها الأول حيث وضع الجمهور مقارنات بين الطفلة ووالدتها الفنانة المصرية، حيث يرى البعض منهم أن دهب دوت الخليج قريبة الشبه من والدتها خلال فترة طفولتها من حيث الملامح ولون الشعر، وعلق العديد من المتابعين الذين تفاعلوا مع الصور التي نشرها محمد محسن لابنته وأكد بعضهم أن الابنة دوت الخليج نسخة مصغرة من والدتها فكتبت إحدى المتابعات: "يبدو أننا سوف نحصل على نسخة تانية من هبة مجدي"، كما علقت الفنانة روان عليان على الصور فكتبت: "دهب حبيبتي شو كبرنا، ما شاء الله ربنا يحفظها".

هبة مجدي ومحمد محسن يخفيان ملامح وجه ابنتهما

هبة مجدي ومحمد محسن حافظ الثنائي خلال الفترة الماضية على عدم الكشف عن ملامح ابنتهما دهب حيث كانت آخر صورة تم نشرها للثلاثي في عيد ميلاد الابنة العام الماضي، وتم إخفاء ملامحها وعلق محمد محسن على الصورة فكتب: "أفضل عيد ميلاد دائما"، وارتبط الفنان محمد محسن بزوجته الفنانة هبة مجدي في عام 2016، ورزق الثنائي بابنتهما دهب في عام 2017.

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه الفنانة هبة مجدي مسلسل "موسى" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو العمل الذي شارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان محمد رمضان، وسمية الخشاب وسيد رجب وصبري فواز.