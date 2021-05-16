النجوم يحتفلون بعيد ميلاد نانسي عجرم الـ 38 والأخيرة تشوق الجمهور بأحدث ألبوماتها

نانسي عجرم احتفل بعيد ميلادها الـ38 العديد من النجوم الذين قدموا لها التهاني بهذه المناسبة، كما كشفت النجمة اللبنانية عن اقتراب طرح ألبومها الغنائي الجديد خلال الفترة القادمة.

سيرين عبدالنور تهنئ نانسي عجرم بعيد ميلادها الـ38

سيرين عبدالنور نشرت عبر حسابها على "انستجرام" تدوينة تقدم من خلالها التهنئة للفنانة نانسي عجرم بمناسبة عيد ميلادها الـ38، ووصفت سيرين عبدالنور زميلتها بالصوت الجميل صاحبة الطاقة الإيجابية دائما فكتبت: "نانسي الصوت الجميل وخفة الدم، نانسي الطاقة الايجابية الدائمة بإذن الله كل سنة وانتي بخير حبيبتنا"، نانسي عجرم علقت على هذه التهنئة فكتبت: "كل الحب لإلك سيرين السنة الموسم الدرامي على رمضان افتقد لوجودك ولكن بعرف إنه اللي عم يتحضّر كبير وبيشبه نجوميتك!".

ماغي بو غصن هنأت أيضا الفنانة نانسي عجرم بهذه المناسبة فكتبت: "عقبال 100 سنة صحة وسلام ويخليلك عيلتك نجمتنا الحلوة"، وردت نانسي عجرم: "النجاح كان رفيقك السنة متل كل سنة. وبتستاهلي بعد أكتر"، وليد سعد الملحن المصري قدم التهنئة للفنانة نانسي عجرم فكتب رسالة قال فيها: "كل سنة ونجمة النجوم نانسي عجرم طيبه ومتألقه دائما العمر كله ليكي"، وعلقت الفنانة اللبنانية على رسالته، وأكدت على دوره في نجاحها فكتبت: "وأنت من أسباب النجاح ده، ابداع و ذوق و تميّز!".

نوال الزغبي ونجوى كرم تحتفلان بعيد ميلاد نانسي عجرم

نوال الزغبي قدمت التهاني لنانسي عجرم بمناسبة عيد ميلادها فكتبت عبر حسابها على "تويتر": "بتمنالك تعيشي 100سنة كلها صحة وسعادة ونجاح، نانسي عجرم كل عام وانت نجمة كبيرة"، وعلقت الفنانة اللبنانية على تهنئة نوال الزغبي: "وأنا بدي باركلك بنجاح (بكلم خيالي) و(أسعد لحظة) اللي بيلبق لنجمة بتلمع ذهب! شكرًا نوال"، الفنانة نجوى كرم قدمت التهاني لزميلتها أيضا فكتبت : "إن شاء الله تظلي معايدة بالسلام والنجاح عقبال الـ100 يارب عيد ميلاد سعيد"، وحرصت نانسي عجرم على الرد عليها فكتبت: "شكر كبير و من القلب نجوى بعرف الظروف صعبة ولكن وجودك أساسي بكل الأوقات. الكل بانتظار الرجعة".

موعد طرح ألبوم نانسي عجرم الجديد

نانسي عجرم من جانبها ردت على العديد من الرسائل التهنئة من قبل محبيها وجمهورها الكبير، الذي طرح العديد منهم الأسئلة حول موعد طرح ألبومها الجديد المنتظر مما جعل الفنانة اللبنانية تؤكد أن موعد طرحه بات قريب حيث علقت قائلة: "قريبًا قريبًا!"، وقد احتفلت نانسي عجرم في الأسابيع الماضية بعيد ميلاد ابنتها إيلا حيث نشرت صورة عبر حسابها على "انستجرام" علقت عليها قائلة: " بعيدك يا كل الحلا، يا روح قلبي، يا أجمل إنجازاتي وعد عليّ ضلّ حدك لآخر العمر. دعم، خْيال، وسند سنة ورا سنة ورا سنة، بحبك لتخلص الدني".