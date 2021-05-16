بيان شديد اللهجة من نقابة الممثلين حول تداعيات إيقاف محمد سامي والأخير يواجه اتهامات صادمة ومسيئة

محمد سامي ما زالت أزمة إيقافه تتصدر اهتمامات الجمهور والوسط الفني، والتي تطورت إلى أزمة أخري بين الفنانة مها أحمد ضد أمير كرارة وأحمد السقا، وتدخل عدد من الفنانين في الأزمة قبل أن تصدر نقابة الممثلين بياناً شديد اللهجة حول الأزمة.

نقابة الممثلين تتدخل في أزمة مها أحمد ومحمد سامي

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين اليوم بياناً شديد اللهجة حول أزمة المخرج محمد سامي وكذلك أزمة مها أحمد ضد أحمد السقا وأمير كرارة، وطلبت من جميع الفنانين التوقف عن التراشق على مواقع التواصل، وطالبت النقابة في بيانها جميع الفنانين بالالتزام بأخلاقيات المهنة والدور التنويري الذي يلعبه الفن والفنان في الارتقاء بالمجتمع، وبالدور الايجابي الذي تلعبه الدراما التليفزيونية، وطلبت من الجميع التكاتف والاستمرار في هذا الدور والعمل الإيجابي.

تطورات أزمة المخرج محمد سامي

وتابعت نقابة الممثلين في بيانها، ووجهت تحذيراُ للبعض، وجاء في بيانها:"الأمر الذي لا يتسق نهائيًا مع بعض السلوكيات المرفوضة تمامًا، والتي تسير خارج هذا السياق السياسي والاجتماعي والاخلاقي من تراشقات غير لائقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين دوائر محدودة من دوائر صناعة الدراما، مما قد يشوه هذا النجاح الكبير الذي حققته هذه الصناعة العظيمة هذا العام من خلال نماذج فنية عديدة مشرفة وتاريخية".

وجاء بيان نقابة الممثلين بعد عدة أزمات شهدتها الساحة الفنية مؤخراً، والتي بدأت بأزمة إيقاف التعاون مع المخرج محمد سامي، ومن بعدها تصريحات الفنانة مها أحمد والتي هاجمت بها أمير كرارة وأحمد السقا بسبب عدة مواقف لهم معها، وعبرت عن حزنها بسبب خذلانهم لها وعدم مساعدتها في العمل، وهو ما جعل عدد من النجوم يدافعون عن الثنائي، وتدخلت شقيقة أحمد السقا ووالدته في الأزمة وهاجمن مها أحمد بقسوة على مواقع التواصل.

ممثلة شابة توجه اتهامات صادمة لمحمد سامي

وواجه المخرج محمد سامي عدة اتهامات بالإساءة إلى العاملين والفنانين في مسلسله الأخير "نسل الأغراب"، ومنها شهادة الممثلة مريم سعيد المشاركة في العمل، والتي قدمت شكوى ضده بسبب توجيهه شتائم وإهانات لها، ووجهت الممثلة الشابة منة فايد اتهامات صادمة لمحمد سامي في تدوينة لها اليوم على فيسبوك، ذكرت بها عدة وقائع له في مسلسل "حكاية حياة" واتهمته بالإساءة للمخرج علي بدرخان والفنانة نجلاء بدر بالإضافة إلى إهاناته للعاملين والممثلين في العمل، ولكن محمد سامي التزم الصمت حتى الآن ولم يرد على الاتهامات الموجهة إليه ولم يعلق على قرار عدم التعاون معه.