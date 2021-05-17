منافسة أغاني عيد الفطر.. نوال الكويتية ونجوم الخليج يطرحون ألبوم مشترك ونوال الزغبي تطلق أغنيتين

نوال الكويتية ونوال الزغبي وخالد عبد الرحمن وعدد من نجوم الغناء انضموا إلى منافسة أغاني موسم عيد الفطر، وطرحوا أعمالهم الغنائية الجديدة والتي من بينها مفاجآت كبيرة أبرزها طرح ألبوم مشترك لنجوم الخليج.

نوال الكويتية ونجوم الخليج يطرحون ألبوم غنائي مشترك

واستمرت مفاجآت موسم عيد الفطر الغنائي بانضمام عدد من نجوم الخليج إلى المنافسة، وطرحت شركة "وان برودكشن" ألبوم غنائي يضم عدد من نجوم الخليج وبإشراف ورؤية الشاعر واحد، ومن أبرز نجومه الفنانة نوال الكويتية التي طرحت بالألبوم أغنية "فيني كثير" وهي من كلمات الشاعرة رحاب وألحان مشعل العروج، وذلك ضمن ألبوم الشركة الذي حمل فكرة جديدة بضم عدد من نجوم الغناء في الخليج.

تفاصيل ومفاجآت ألبوم نجوم الخليج المشترك

ومن مفاجآت الألبوم المشترك أيضاً غناء الملحن سهم لأول مرة، في أغنية "ماني فايق" وهي من كلمات عبد الله أبو راس وألحان مشعل العروج وتوزيع خالد عز، وضم الألبوم عدة أغاني للفنانين خالد عبد الرحمن وأميمة طالب وشاكر ومشعل العروج وفهد العمري وفيصل سعود وأيمن العطار وعبد القادر الأحمد وغيرهم.

وعلق خالد عبد الرحمن على فكرة الألبوم وقال:" اشكر الشاعر الملهم (واحد) على وقفته واهتمامه لاظهار عمل خوي ليل بهذا الشكل الجميل واشكر الملحن النجم (سهم) اكرمني باشرافه التام على تركيب الصوت، واشكر (ون برودكشن) على الانتاج الفخم اللذي يليق بحجمها".

نوال الزغبي تطرح أغنيتين في موسم عيد الفطر

ومن المنافسين في موسم أغاني عيد الفطر، الفنانة نوال الزغبي التي طرحت اليوم أغنيتين مع شركة "روتانا"، الأولى بعنوان "أسعد اللحظات" والثانية بعنوان "بكلم خيالي"، واحتفلت مع جمهورها بطرح الأغنيتين اليوم، في حين طرحت روتانا عدة أعمال غنائية بمناسبة عيد الفطر ومنها فيديو كليب "ادلع عليك" للفنانة وعد وألبوم "كل الفصول" للفنان عاصي الحلاني، والذي شهد مفاجأة بطرح كليب "حبيبي" مع ابنه الوليد الحلاني.

وتنافس في موسم عيد الفطر الغنائي عدد من نجوم الغناء وعلى رأسهم الفنان حسين الجسمي الذي طرح أغنية "ادخلي عمري" وأغنية "أهوالك يا شبه القمر"، وكذلك طرحت بلقيس دويتو "ممكن" مع سيف نبيل، وطرح الفنان ماجد المهندس ألبوم مصغر بعنوان "واحش الدنيا" وطرح الفنان عبادي الجوهر ألبومه الجديد مع شركة روتانا.