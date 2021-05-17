أمير كرارة يحرج مها أحمد في أول تعليق على أزمة تصريحاتها ضده والسقا يتجاهل الرد

أمير كرارة علق على أزمة تصريحات الفنانة مها أحمد ضده وضد أحمد السقا مؤخراً، وعلق على محاولات الصلح بينهم والتي تبناها عدد من الفنانين مؤخراً بالإضافة إلى تدخل نقابة الممثلين في الأزمة.

أمير كرارة يرد على تصريحات مها أحمد ضده

وعلق الفنان أمير كرارة على تصريحات مها أحمد ضده، والتي أثارت أزمة كبيرة في الوسط الفني، بعد هجوم مها على أحمد السقا وأمير كرارة، وتوجيهها اتهامات لهما بعدم الوقوف بجانبها والتعالي عليها، ونفى أمير كرارة في أول تعليق له على الأزمة حديثه من الأساس مع مها أحمد من قبل، وأكد عدم فهمه لسبب تصريحاتها ضده وكذلك عدم غضبه منها بسبب هجومها عليه.

أمير كرارة يحرج مها أحمد وهل تنجح محاولات الصلح؟

ورد أمير كرارة في تعليق على تدوينة للممثل أحمد التهامي دعا بها للصلح بين مها أحمد وأمير كرارة، وقال:" مها أختي ومجدي أخويا وأنا والله ولا زعلان ولا أي حاجة عشان فعلا الموقف دا محصلش، وبردو مش زعلان منها دي حبيبتي ومجدي حبيبي واخونا"، واعتبر الجمهور رد أمير كرارة إحراجاً لمها أحمد بسبب دبلوماسيته وعدم مبادلته للهجوم عليها، واكتفى بإعادة نشر تدوينات التضامن والدعم من زملائه وجمهوره على مواقع التواصل.

ووجه أمير كرارة رسالة إلى جمهوره وأصدقائه بعد حملة الدعم الكبيرة له بعد تصريحات مها أحمد الهجومية، وقال في تدوينة له على فيسبوك:" الحمد لله علي نعمه حب الناس وزي ما كل واحد فيكم قال ان كان له حكاية معايا كويسة انتو كمان عملتوا معايا حاجات كتير كويسة.. شكرا يا ولاد الاصول"، ولم تعلق مها أحمد على أزمة تصريحاتها والجدل الذي أثارته وكذلك على دعوات الصلح التي انطلقت من عدد من الفنانين مؤخراً ومنهم نشوى مصطفى ومصطفى درويش وأحمد التهامي وغيرهم.

أحمد السقا يتجاهل أزمة تصريحات مها أحمد

وعلى الجانب الآخر، واصل الفنان أحمد السقا تجاهله لأزمة تصريحات مها أحمد ضده بعدما وصفته بـ"الندل"، واكتفى بنشر صورة له وهو يمارس هوايته في ركوب الخيل، في الوقت الذي هاجمت بها شقيقته ووالدته مها أحمد بقسوة على مواقع التواصل، وفي الوقت أيضاً الذي أصدرت به نقابة الممثلين بياناً طالبت به جميع الفنانين بالإلتزام باخلاقيات المهنة وعدم التراشق على مواقع التواصل.