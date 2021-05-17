إسلام إبراهيم يكشف حقيقة مرضه الغامض بعد نقله المستشفى:"الموضوع مؤلم جداً"

إسلام إبراهيم الممثل المصري الشاب أقلق الجمهور في الفترة الأخيرة بعد كشفه عن معاناته الصحية وعدم استطاعته تشخيص حالته الصحية، بعد اسبوع من دخوله المستشفى، قبل أن يكشف تفاصيل حالته الصحية اليوم.

إسلام إبراهيم يكشف حقيقة مرضه الغامض

وطمأن الفنان الشاب إسلام إبراهيم الجمهور اليوم على حالته الصحية، ونشر تدوينة على حسابه بفيسبوك كشف بها عن تفاصيل حالته وأعلن عدم إصابته بفيروس كورونا بعد معاناته من أعراض شبيهة للفيروس، وقال إسلام إبراهيم في تدوينته:"أولا بشكر كل الناس اللي حاولت تتصل بيا أو تبعتلي رسايل وآسف اني مكنتش بقدر ارد.. بعد فحوصات وتحاليل كتير جداً اكتشفت ان عندي التهاب حاد في جدار المعدة أدي الي إلتهابات في القولون".

إسلام إبراهيم يكشف تفاصيل حالته الصحيةبعد نقله المستشفى

وتابع إسلام إبراهيم في حديثه عن حالته الصحية: "وده اللي كان مسبب كل الأعراض اللي عندي واللي دوت الخليج أصلا متشابهة مع أعراض الكورونا ولكن طريقة العلاج مختلفة تماماً، وده بعد ما تأكدت ان معنديش كورونا بعد ما عملت المسحة وتحاليل الكورونا مرتين.. دعواتكم بالشفاء العاجل لان الموضوع مؤلم جداً ومش سهل ولكن الحمد لله علي كل حال، أي معلومات أخرى عن حالتي الصحية غير صحيحة بالمرة وان شاء الله هتعدي علي خير بفضل ربنا ثم دعواتكم".

وكان إسلام إبراهيم قد أقلق الجمهور الفترة الماضية بعد كشفه عن معاناته الصحية مؤخراً، وعدم استطاعته تشخيص حالته الصحية، ونشر صورة له منذ أيام عبر حسابه بفيسبوك وهو على سرير المرض بالمستشفى، وعلق قائلاً:" دعواتكم بقالي اسبوع مش فاهم انا عندي ايه"، وهو ما زاد القلق حول حالته الصحية، قبل ان يطمئن الجمهور اليوم بالكشف عن تفاصيل حالته ووضعه الصحي.

أعمال الممثل الشاب إسلام إبراهيم

وشارك الفنان إسلام إبراهيم مؤخراً في موسم رمضان الماضي في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني، وذلك بعد تألقه الموسم الماضي في المسلسل الكوميدي "بـ100 وش" مع نيللي كريم، وحقق إسلام إبراهيم شهرة كبيرة بعد مشاركته في البرنامج الكوميدي "snl بالعربي" واشتهر بأدواره الكوميدية في السنوات الأخيرة.