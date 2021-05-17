صورة نانسي عجرم وابنتها "ميلا" تحتفلان بعيد ميلاديهما بنفس اليوم..شاهدوا جمالهما في أحدث ظهور

نانسي عجرم احتفلت اليوم بعيد ميلادها الـ38، والذي يتزامن مع عيد ميلاد ابنتها الكبرى ميلا الـ12، ونشرت نانسي عجرم صورة لها مع ابنتها واحتفلت معها بهذه المناسبة.

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ميلا

وشاركت الفنانة نانسي عجرم الجمهور أحدث صورة لها مع ابنتها الكبرى "ميلا"، وذلك أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ12، ووجهت نانسي عجرم رسالة تهنئة إلى ابنتها ميلا في هذه المناسبة وقالت:" إنت العيد ومعك بلّش عمري من جديد!"، ولاقت صورة نانسي عجرم مع ابنتها تفاعل كبير من الجمهور على انستقرام، بسبب جمالهما وعفويتهما في الصورة وكذلك بسبب الشبة الكبير بينهما.

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلادها

وجاء احتفال نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الكبرى ميلا بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها أيضاً في نفس اليوم، وتصدرت نانسي عجرم مواقع التواصل بسبب رسائل الجمهور والنجوم لها احتفالاً بعيد ميلادها الـ38، وتذكر الجمهور أبرز لحظات حياة ومسيرة نانسي عجرم وشاركوها احتفالاتها بعيد ميلادها، وكذلك زملائها النجوم والذين حرصوا على توجيه رسائل تهنئة لها على مواقع التواصل.

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد نانسي عجرم

ومن أبرز رسائل النجوم إلى نانسي عجرم في عيد ميلادها، رسالة الفنانة سيرين عبد النور التي هنأتها قائلة:" نانسي الصوت الجميل وخفة الدم، نانسي الطاقة الايجابية الدائمة بإذن الله كل سنة وانتي بخير حبيبتنا"، وكذلك الفنانة نوال الزغبي التي نشرت تهنئة قالت بها:" بتمنالك تعيشي 100سنة كلها صحة وسعادة ونجاح، نانسي عجرم كل عام وانت نجمة كبيرة"، وقالت الفنانة نجوى كرم:" إن شاء الله تظلي معايدة بالسلام والنجاح عقبال الـ100 يارب عيد ميلاد سعيد"، وتلقت نانسي عجرم عدة رسائل تهنئة من الموسيقيين والشعراء الذين تتعاون معهم ومنهم تامر حسين وحسن الشافعي ووليد سعد وأمير طعيمة وغيرهم.

نانسي عجرم من جانبها ردت على العديد من الرسائل التهنئة من قبل محبيها وجمهورها الكبير، الذي طرح العديد منهم الأسئلة حول موعد طرح ألبومها الجديد المنتظر مما جعل الفنانة اللبنانية تؤكد أن موعد طرحه بات قريب حيث علقت قائلة: "قريبًا قريبًا!"، وقد احتفلت نانسي عجرم في الأسابيع الماضية بعيد ميلاد ابنتها إيلا حيث نشرت صورة عبر حسابها على "انستجرام" علقت عليها قائلة: " بعيدك يا كل الحلا، يا روح قلبي، يا أجمل إنجازاتي وعد عليّ ضلّ حدك لآخر العمر. دعم، خْيال، وسند سنة ورا سنة ورا سنة، بحبك لتخلص الدني".