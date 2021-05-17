هاني رمزي يوجه الشكر لجمهوره عقب عرض مسرحية ”أبو العربي”

حرص النجم الكوميدي هاني رمزي علي توجيه الشكر لجمهوره عقب عرض مسرحيته الجديدة “أبو العربي”، ونشر البوستر الرسمي للمسرحية من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب رمزي معلقا: "الحمد لله تم افتتاح مسرحيه أبو العربى فى العيد وإسمحولى أشكر الجمهور العظيم والحضور الكبير رغم الظروف الصعبة اللى العالم بيمر بيها والعرض مستمر وإن شاء الله ربنا يقدرنا دايماً ونسعدكم".

تدور احداث المسرحية حول أبو العربي الشخصية الشهيرة حيث يقع في صدفة غريبة بأنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة سنوات الأمر الذي يجعل فكري محامي هادي الفرماوي يستغل ذلك الشبه وإقناع أبو العربي بتنفيذ مهمة مستحيلة Mission Impossible فماذا سيحدث؟.

مسرحية أبو العربي من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن.

وكان هانى رمزى قد سبق وان قدم شخصية أبو العربى فى السينما من خلال فيلم حمل الاسم ذاته ، وشارك فى بطولته كل من منة شلبى وصلاح عبد الله ووحيد سيف .