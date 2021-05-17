شاهد درة برفقة زوجها في المالديف

قامت الفنانة درة، بمشاركة متابعيها صور جديدة من عطلتها الصيفية بالمالديف عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت درة، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار برفقة زوجها، وعلقت علي الصورة قائلة: “بحبك”

يذكر أن الفنانة درة كشفت عن كواليس التحضير لشخصيتها فى مسلسل “بين السما والأرض” .

وقالت “ظهرت محجبة بمكياج بسيط جدا، والملابس المستخدمة بسيطة، وأحببت أن تكون الشخصية فيها ذوق ورقيّ، رغم أنها من الطبقة المتوسطة، أو فوق المتوسطة قليلا، وهي فئة لا نراها كثيرا في الدراما”.

العمل مأخوذ عن قصة للروائي نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائي، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف.