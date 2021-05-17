عادل إمام والأعمال الأدبية

عادل إمام والأعمال الأدبيةيحتفل، اليوم، الزعيم الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ 81، والمعروف أن عادل إمام رمز فنى كبير فى مصر، قدم العديد من الأفلام المهمة، نتذكر منها الأعمال المستوحاة من أعمال أدبية.

حتى لا يطير الدخان

"حتى لا يطير الدخان" من تأليف الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس صدرت عام 1977، تتحدث عن قصة صعود شاب فقير يدعى "فهمى" لكنه واصل نجاحه عن طريق اختلاطه بالفاسدين فى عهد ما قبل الثورة عبر دخان الحشيش وغير ذلك من الوسائل.

وتحولت الرواية إلى فيلم مصرى من إخراج أحمد يحيى، بطولة عادل إمام، سهير رمزى، أحمد راتب ونادية أرسلان، من إنتاج عام 1984.

وصار الفيلم علامة من علامات سينما عادل إمام، ومع الوقت صار واحدا من أشهر أفلام السينما المصرية.

عمارة يعقوبيان

"عمارة يعقوبيان" رواية لـ علاء الأسوانى صدرت سنة 2002 وحققت نجاحا ملحوظا وتحولت إلى فيلم بعدما أعدها الكاتب الكبير وحيد حامد للسينما.

والفيلم من إنتاج 2006 شارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، وتدور أحداثه فى منطقة وسط البلد بالقاهرة والتركيبة السكانية والاجتماعية المتباينة لتلك المنطقة.

لعب بطولة الفيلم عدد من الممثلين الكبار مثل عادل إمام، يسرى، نور الشريف، خالد الصاوي، هند صبري، أحمد راتب، سمية الخشاب، أحمد بدير، وغيرهم.

وحقق الفيلم نجاحا كبيرا على المستويين الفني والتجارى، وصار من أهم أفلام الفنان عادل إمام خلال رحلته الفنية الطويلة.

(اليوم السابع)